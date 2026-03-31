TP.HCM cần chủ động xây dựng luật Đô thị đặc biệt

HĐND TP.HCM ĐỊNH HÌNH THỂ CHẾ

Phát biểu định hướng hoạt động cho HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của T.Ư, nhất là các cơ chế chính sách đặc thù. Vấn đề quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NHẬT THỊNH

HĐND TP.HCM giữ vai trò định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, đặc biệt các cơ chế đặc thù thành những nghị quyết có tính mở đường, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng.

Nhấn mạnh HĐND và UBND là 2 trụ cột của chính quyền TP.HCM, ông Trần Lưu Quang lưu ý 2 cơ quan phải hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể. "Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm.

Chỉ đạo tại kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Hải yêu cầu HĐND TP.HCM cần phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại kỳ họp ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong đó, HĐND TP.HCM chủ động đánh giá, tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, phối hợp với các cơ quan của QH, Chính phủ nghiên cứu xây dựng luật Đô thị đặc biệt trình QH xem xét, thông qua.

Phó chủ tịch QH lưu ý cần ưu tiên các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh... Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị đổi mới hoạt động giám sát, theo đuổi đến cùng kết quả, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề bức xúc của nhân dân…

K IỆN TOÀN LÃNH ĐẠO TP.HCM

Tại kỳ họp đầu tiên, lãnh đạo bộ máy chính quyền của TP.HCM được kiện toàn. Ở khối HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh, 54 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM; 4 phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Thường trực HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 9 người ẢNH: NHẬT THỊNH

Ở khối UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM; 7 phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng bầu 17 ủy viên UBND là người đứng đầu lực lượng quân sự, công an và sở ngành.

Tập thể lãnh đạo UBND TP.HCM ra mắt HĐND TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định UBND TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt để khơi thông mọi nguồn lực, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Song song đó, UBND TP.HCM chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính…

Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhìn nhận thực tiễn đang đặt ra cho TP.HCM những yêu cầu rất rõ ràng: phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hạ tầng số, logistics và liên kết vùng…

Ông Võ Văn Minh yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy…