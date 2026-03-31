TP.HCM cần chủ động xây dựng luật Đô thị đặc biệt

HĐND TP.HCM ĐỊNH HÌNH THỂ CHẾ
Phát biểu định hướng hoạt động cho HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều cơ hội từ các chủ trương lớn của T.Ư, nhất là các cơ chế chính sách đặc thù. Vấn đề quan trọng nhất là tổ chức thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
HĐND TP.HCM giữ vai trò định hình thể chế, quyết định nguồn lực và giám sát thực thi. Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị nâng cao chất lượng thể chế hóa, biến các chủ trương, đặc biệt các cơ chế đặc thù thành những nghị quyết có tính mở đường, khơi thông nguồn lực, tạo chuyển biến rõ ràng.
Nhấn mạnh HĐND và UBND là 2 trụ cột của chính quyền TP.HCM, ông Trần Lưu Quang lưu ý 2 cơ quan phải hoạt động nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau để mọi quyết sách đi nhanh vào cuộc sống và tạo được kết quả cụ thể. "Chúng tôi mong rằng mỗi đại biểu sẽ gần dân, sát dân hơn, nói đúng tiếng nói của dân và theo đuổi đến cùng việc giải quyết kiến nghị của người dân", Bí thư Trần Lưu Quang gửi gắm.
Chỉ đạo tại kỳ họp, Phó chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Đức Hải yêu cầu HĐND TP.HCM cần phát huy đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời, đúng đắn các vấn đề quan trọng.
Trong đó, HĐND TP.HCM chủ động đánh giá, tổng kết việc thực hiện các cơ chế, chính sách đặc thù, phối hợp với các cơ quan của QH, Chính phủ nghiên cứu xây dựng luật Đô thị đặc biệt trình QH xem xét, thông qua.
Phó chủ tịch QH lưu ý cần ưu tiên các cơ chế, chính sách phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thúc đẩy các dự án giao thông chiến lược, tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh... Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Hải cũng đề nghị đổi mới hoạt động giám sát, theo đuổi đến cùng kết quả, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, những vấn đề bức xúc của nhân dân…
KIỆN TOÀN LÃNH ĐẠO TP.HCM
Tại kỳ họp đầu tiên, lãnh đạo bộ máy chính quyền của TP.HCM được kiện toàn. Ở khối HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Minh, 54 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP.HCM; 4 phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Văn Thọ, ông Nguyễn Văn Dũng, ông Huỳnh Thanh Nhân và bà Nguyễn Trường Nhật Phượng.
Ở khối UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Được, 58 tuổi, tái đắc cử Chủ tịch UBND TP.HCM; 7 phó chủ tịch gồm các ông Nguyễn Lộc Hà, Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Xuân Cường, Bùi Minh Thạnh, Trần Văn Bảy, Nguyễn Công Vinh. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM cũng bầu 17 ủy viên UBND là người đứng đầu lực lượng quân sự, công an và sở ngành.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định UBND TP.HCM sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cũng như đề xuất cơ chế đặc biệt để khơi thông mọi nguồn lực, đồng thời thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.
Song song đó, UBND TP.HCM chuyển đổi mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị và phục vụ, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính…
Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhìn nhận thực tiễn đang đặt ra cho TP.HCM những yêu cầu rất rõ ràng: phải tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hạ tầng số, logistics và liên kết vùng…
Ông Võ Văn Minh yêu cầu tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, lời hứa và cam kết; làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; kiên quyết khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy…
Nhiều HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp bầu nhân sự chủ chốt
Ngày 30.3, nhiều HĐND tỉnh tiến hành kỳ họp kiện toàn nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2026 - 2031.
HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi; 3 phó chủ tịch gồm ông Nguyễn Cao Phúc, ông Nguyễn Thế Hải và bà Nghe Minh Hồng. HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; các phó chủ tịch gồm bà Y Ngọc, các ông Nguyễn Ngọc Sâm, Trần Phước Hiền, Nguyễn Công Hoàng, Đỗ Tâm Hiển.
HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu ông Lâm Đông, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa; 2 phó chủ tịch gồm ông Lữ Thanh Hải và bà Phạm Thị Xuân Trang. HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu ông Nguyễn Việt Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; 5 phó chủ tịch gồm các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền và Nguyễn Thanh Hà.
HĐND tỉnh Lâm Đồng bầu ông Lưu Văn Trung tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; 6 phó chủ tịch gồm các ông, bà: K' Mák, Tiêu Hồng Phúc, Y Quang Bkrông, Nguyễn Thị Thuận Bích, Mai Thị Xuân Trung và Đa Cát Vinh. HĐND tỉnh Lâm Đồng cũng bầu ông Hồ Văn Mười tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh; các phó chủ tịch gồm các ông: Lê Trọng Yên, Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Minh, Nguyễn Ngọc Phúc và Đinh Văn Tuấn.
HĐND tỉnh Gia Lai bầu ông Rah Lan Chung giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các phó chủ tịch gồm ông Trương Văn Đạt và bà Huỳnh Thúy Vân. Kỳ họp cũng bầu ông Phạm Anh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; các phó chủ tịch gồm các ông, bà: Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng, Lâm Hải Giang, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp và Nguyễn Hữu Quế.
HĐND tỉnh Đắk Lắk bầu bà Cao Thị Hoài An, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; các phó chủ tịch gồm ông Từ Thái Giang, bà Phúc Bình Niê Kdăm và ông Đỗ Thái Phong. HĐND tỉnh Đắk Lắk đã bầu ông Đỗ Hữu Huy, Phó bí thư Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; các phó chủ tịch gồm bà Hồ Thị Nguyên Thảo, ông Nguyễn Thiên Văn, ông Đào Mỹ và ông Trương Công Thái.
HĐND tỉnh Vĩnh Long bầu ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
HĐND tỉnh An Giang bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; bầu ông Hồ Văn Mừng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.
HĐND tỉnh Đồng Tháp bầu ông Ngô Chí Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Kỳ họp cũng bầu ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu ông Phạm Văn Thiều tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu ông Lữ Quang Ngời tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
HĐND tỉnh Tây Ninh đã bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
