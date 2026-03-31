Chính trị

Huế bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
31/03/2026 11:59 GMT+7

HĐND thành phố Huế đã bầu Chủ tịch và các Phó chủ tịch HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Sáng nay 31.3, HĐND thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp đầu tiên để bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố và các chức danh chủ chốt khác.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến từ cử tri, thảo luận về quy chế làm việc và kế hoạch tổ chức các kỳ họp trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội cũng được thảo luận, thông qua.

- Ảnh 1.

Ông Phạm Đức Tiến, tân Chủ tịch HĐND thành phố Huế khóa IX nhiệm kỳ 2026 - 2031, phát biểu nhậm chức

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã bầu ông Phạm Đức Tiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố. Hai ông Nguyễn Quang Tuấn (Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy) và Lương Bảo Toàn (Thành ủy viên, Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy) được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND thành phố.

Huế bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Lãnh đạo HĐND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: BÙI NGỌC LONG - ĐẶNG SINH

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế cũng đã bầu, kiện toàn chức danh trưởng các ban của HĐND thành phố.

Tiếp đó, HĐND thành phố đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, tái đắc cử Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: BÙI NGỌC LONG

HĐND thành phố Huế cũng đã bầu 4 Phó chủ tịch UBND thành phố. Trong đó, các ông Hoàng Hải Minh, ông Trần Hữu Thùy Giang tái trúng cử; các ông Hà Văn Tuấn (nguyên Phó chủ tịch HĐND thành phố) và Nguyễn Văn Mạnh (nguyên Giám đốc Sở Nội vụ) được bầu bổ sung.

- Ảnh 4.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2026 - 2031

ẢNH: BÙI NGỌC LONG - ĐẶNG SINH

Tại kỳ họp, HĐND thành phố Huế cũng đã bầu các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong lời phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến chúc mừng 53 đại biểu vừa được bầu vào HĐND thành phố; đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ, trọng trách mà đại biểu cần thực hiện trong các kỳ họp cũng như xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế

Ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế

HĐND TP.Huế trong kỳ họp chuyên đề lần thứ 28 đã bầu ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó bí thư Thành ủy, giữ chức Chủ tịch UBND TP.Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026.

