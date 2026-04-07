Thanh tra Cần Thơ kiến nghị xử lý 9 tập thể, 15 cá nhân giao nền nhà vượt lũ sai quy định

Ngày 7.4, tin từ Thanh tra thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan đã có kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc bình xét các hộ dân được mua nền trả chậm trong các cụm dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũ (nay thuộc các xã Tân Hòa, Trường Long Tây của thành phố Cần Thơ).

Trước đây, huyện Châu Thành A được phê duyệt đầu tư 6 cụm dân cư vượt lũ tại các xã: Tân Hòa (lô A và B), Tân Thuận, Nhơn Nghĩa A, Trường Long Tây và Trường Long A. Tổng số nền là 1.259, trong đó số nền trả chậm là 874.

Qua xác minh trực tiếp 281/862 hồ sơ, đoàn thanh tra phát hiện 3/6 cụm dân cư bình xét sai đối tượng theo hướng dẫn là 21 trường hợp. Trong số này, có 12 hồ sơ là cán bộ, công chức, viên chức và 9 hồ sơ là hộ nghèo khó khăn về nhà ở, các hộ thuộc khu xóm sườn bị giải tỏa không có đất, không có nhà ở.

Theo kết luận thanh tra, các trường hợp giao nền sai cho cán bộ, công chức, viên chức là do năm 2005, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A đã chấp thuận phê duyệt giao cấp nền. Tuy sau đó đã ban hành quyết định thu hồi nền nhà, nhưng Ban Thường vụ Huyện ủy thời điểm đó lại có chủ trương cho sử dụng tạm. Vì thế, UBND huyện Châu Thành A tiếp tục ban hành quyết định cho 13 trường hợp được sử dụng tạm như nhà công vụ. Đến nay, 1 hộ đã tự nguyện trả lại nền cho cơ quan quản lý và đã được cấp cho đối tượng khó khăn về nhà ở.

Còn 12 hộ thì đã xây dựng nhà bán kiên cố và ở ổn định từ năm 2005 đến nay. Trong số này, có 3 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã bị cơ quan thẩm quyền thu hồi giấy. Các hộ dân còn lại có nguyện vọng mua lại nền nhà hoặc chấp nhận di dời, nhưng với điều kiện hỗ trợ, bồi hoàn vật kiến trúc đã duy tu, sửa chữa.

Về việc công khai kết quả bình xét giao nền, thanh tra cho biết với 5/6 cụm dân cư vượt lũ, Hội đồng bình xét cấp huyện, cấp xã của UBND huyện Châu Thành A đã không niêm yết công khai danh sách các hộ dân được bình xét và phê duyệt. Tất cả 862 hồ sơ thực hiện trình tự thủ tục bình xét cũng đều chưa đảm bảo đúng theo quy định.

Không những vậy, tổng hợp ở 6 cụm dân cư vượt lũ nói trên, cả 862 hồ sơ lưu trữ đều không đầy đủ, thiếu đơn xin mua nền nhà trả chậm của các hộ dân, quyết định phê duyệt, quyết định giao nền nhà, biên bản họp xét của các cấp, danh sách hộ dân, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra thành phố Cần Thơ kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền; kiểm điểm, xử lý hành chính đối với 9 tập thể và 15 cá nhân có liên quan.

Trong số 15 cá nhân bị kiến nghị xử lý, có ông Nguyễn Văn Bé, nguyên chủ tịch UBND huyện Châu Thành A; ông Nguyễn Thanh Hà, nguyên Chủ tịch UBND xã Tân Hòa; ông Hồ Hoàng Ưng, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành A…