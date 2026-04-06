Cần Thơ: 23 thanh thiếu niên đánh nhau, 4 người bị thương

Thanh Duy
06/04/2026 14:27 GMT+7

Công an thành phố Cần Thơ đang làm rõ vụ 23 nghi phạm mang hung khí đi đánh nhau làm 4 người bị thương.

Ngày 6.4, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết Công an phường Hưng Phú đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc 23 thanh thiếu niên có hành vi "cố ý gây thương tích" và "gây rối trật tự công cộng".

Thông tin ban đầu, lúc 0 giờ 30 phút ngày 31.3, Công an phường Hưng Phú nhận được tin báo của người dân tại khu vực Khánh Bình có đông người tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an phường Hưng Phú đã chỉ đạo triển khai lực lượng nhanh chóng đến hiện trường tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Nhóm nghi phạm tham gia đánh nhau tại phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ

Công an phường đã ngăn chặn và mời 28 thanh thiếu niên có liên quan về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định có 23 nghi phạm trực tiếp tham gia đến vụ đánh nhau; trong số này, 3 người còn đi học, 20 người đã bỏ học.

Công an cũng xác định 2 nghi phạm cầm đầu vụ đánh nhau là T.Đ.K (16 tuổi, ngụ khu vực Thạnh Mỹ, phường Cái Răng) và N.K (17 tuổi, ngụ khu vực Phú Hưng, phường Hưng Phú).

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội, 2 thanh niên này đã rủ bạn bè và hẹn thời gian, địa điểm để đánh nhau. T.Đ.K đã huy động 15 người hỗ trợ, còn N.K đã huy động 8 người.

Vụ đánh nhau đã làm 4 người bị thương. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 8 dao tự chế, một số vỏ chai bia và 6 xe mô tô các loại.

Công an phường Hưng Phú cho biết thêm, qua xác minh nhân thân, hầu hết các nghi phạm có độ tuổi từ 14 - 18 tuổi, chưa có tiền án tiền sự. Sự việc này nghiêm trọng, vì nhiều nghi phạm còn tuổi vị thành niên nhưng lại có hành vi giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, có sự sắp xếp, chuẩn bị hung khí từ trước, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện, Công an phường Hưng Phú tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.

Tin liên quan

Khởi tố 6 bị can trong vụ 39 người đi hỗn chiến tại Cần Thơ

Khởi tố 6 bị can trong vụ 39 người đi hỗn chiến tại Cần Thơ

Công an thành phố Cần Thơ khởi tố 6 bị can trong vụ mang nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn tại phường Sóc Trăng.

Khám phá thêm chủ đề

cần thơ Gây rối trật tự công cộng dao tự chế Hung khí đánh nhau
