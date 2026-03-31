Thời sự Pháp luật

Xử lý nhóm ẩu đả bằng dao ở Cần Thơ, phát hiện bị can truy nã

Thanh Duy
31/03/2026 17:47 GMT+7

Trong quá trình làm việc với nhóm nghi phạm dùng dao đánh nhau, Công an phường Tân An (thành phố Cần Thơ) phát hiện một bị can đang bị truy nã.

Ngày 31.3, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an phường Tân An đang củng cố hồ sơ, phối hợp điều tra để xử lý vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, trong đó có một bị can đang bị truy nã.

Theo đó, rạng sáng 29.3, Công an phường Tân An nhận tin báo của người dân có vụ đánh nhau tại quán Z.D.C khiến một người bị thương nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Bị can Mã Đình Quy bị truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra vào tháng 9.2025

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân An nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến chiều cùng ngày (29.3), có 12 nghi phạm được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Trong số nghi phạm này, Công an phường Tân An xác định Mã Đình Quy (22 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thành phố Cần Thơ) là người cầm đầu vụ việc. Quy cũng là bị can đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ truy nã về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, xảy ra vào tháng 9.2025.

Các nghi phạm khai nhận, từ lời qua tiếng lại trong lúc sử dụng rượu bia đã dẫn đến xô xát. Trong cơn nóng giận, thiếu kiềm chế, họ đã sử dụng hung khí nguy hiểm là dao tấn công nhau.

Hành vi này có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, gây hoang mang cho người dân và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Hiện, vụ việc được Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị can giết người trốn truy nã đặc biệt ra đầu thú

Sau nhiều tháng trốn truy nã đặc biệt, bị can Trần Quốc Tuấn vừa đến Công an xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ đầu thú về hành vi giết người.

