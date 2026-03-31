ĐH Cần Thơ được 'đặt hàng' thành trung tâm tư vấn chính sách

Ngày 31.3, ĐH Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường (31.3.1966-31.3.2026). Tham dự buổi lễ có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT...

GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy ĐH Cần Thơ, cho biết từ khi thành lập, trường đã định hướng là một cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực và vẫn giữ mô hình này đến nay. Từ 4 ngành đào tạo ban đầu, đến nay, ĐH Cần Thơ có 214 chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với gần 50.000 người học.





Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ĐH Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Suốt 60 năm qua, trường đã đào tạo hơn 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ thuộc nhiều lĩnh vực. Trong số này, có khoảng 50.000 giáo viên, góp phần đưa giáo dục của ĐBSCL vượt qua "vùng trũng".

GS-TS Nguyễn Thanh Phương nói thêm, hiện ĐH Cần Thơ có hơn 1.800 viên chức, người lao động và hơn 1.100 giảng viên. Nhà trường là 1 trong những cơ sở giáo dục đại học có tỷ lệ tiến sĩ cao với 58,4% và hơn 200 giáo sư, phó giáo sư. Đây là nội lực quan trọng cho sứ mạng đào tạo nhân lực chất lượng cao, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước trong thời gian tới.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cho biết về việc ứng dụng khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng, 6 thập kỷ dấn thân của các thế hệ nhà khoa học tại ĐH Cần Thơ là minh chứng sống động cho tư duy đổi mới. Đó là từ góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đưa xuất khẩu nông, thủy sản của vùng đứng đầu cả nước đến ứng dụng IoT (internat vạn vật), AI (trí tuệ nhân tạo) trong nông nghiệp thông minh.

Những đóng góp này đã khẳng định tầm vóc của một đơn vị không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà còn là người bạn đồng hành tin cậy, trực tiếp giải quyết các bài toán sinh kế, góp phần đưa Cần Thơ và cả vùng D9BSCL vươn tầm phát triển. Lãnh đạo thành phố luôn trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học của nhà trường.

Ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT, kỳ vọng ĐH Cần Thơ trở thành trung tâm tư vấn chính sách tin cậy của các địa phương trong vùng ĐBSCL ẢNH: THANH DUY

Theo ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ GD- ĐT, hiện nay mỗi phần trăm tăng trưởng kinh tế đều cần có sự đóng góp thiết thực của các các cơ sở giáo dục đại học. Yêu cầu đó đặt ra trách nhiệm lớn lao đối với ĐH Cần Thơ trong thời gian tới. Nhà trường phải toàn diện trong tổ chức Đảng, điều chỉnh chiến lược phát triển theo định hướng của T.Ư, cán bộ quản lý và giảng viên phải giỏi, hiện đại hóa hạ tầng và cơ sở vật chất…

Bên cạnh đó, nhà trường phải đổi mới mạnh mẽ chương trình và phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành. Ưu tiên một số lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, công nghệ sinh học và khoa học sự sống. Cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt, với nguồn lực hiện có, ĐH Cần Thơ phải phấn đấu trở thành trung tâm tư vấn chính sách tin cậy cho các địa phương trong vùng ĐBSCL.