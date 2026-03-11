Cần Thơ: Đang bị khởi tố, tiếp tục đi gây rối trật tự công cộng

Ngày 11.3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố nhiều bị can liên quan đến vụ tụ tập đông người, mang hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Phú Lợi.

Thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước với Triệu Minh Hào, khoảng 22 giờ 30 ngày 6.3, Trương Văn Khải và Nguyễn Nhật Huy rủ nhiều thanh thiếu niên cùng đi trả thù.

Nhóm có khoảng 25 - 30 người, di chuyển bằng nhiều xe máy và mang theo hung khí như dao tự chế, kiếm, gạch đá… kéo đến trước nhà Hào. Tại đây, cả nhóm la hét, chửi bới, nẹt pô xe, bấm còi; đồng thời ném đá và vỏ chai bia vào nhà, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân khu vực hoang mang, lo sợ.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ ẢNH: CACC

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ phối hợp Công an phường Phú Lợi triển khai lực lượng, áp dụng các biện pháp công tác, khẩn trương xác minh, điều tra và bắt giữ những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng thu thập được dữ liệu camera tại hiện trường và trên nhiều tuyến đường liên quan, đồng thời thu giữ 11 dao tự chế. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an xác định hành vi của nhóm người này là gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an Cần Thơ đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can, gồm: Nguyễn Trung Tính, Tạ Thái Gia Huy, Lê Hoàng Tiền, Lý Thanh, Võ Cường Bảo, Trần Hoài Nam và Trịnh Tiến Hưng để phục vụ công tác điều tra. Trong đó, Thanh, Bảo, Nam và Hưng đang bị khởi tố trong các vụ án khác nên cơ quan điều tra tiếp tục áp dụng các biện pháp tố tụng theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 11 bị can khác có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi.

Số dao tự chế bị công an thu giữ ẢNH: CACC

Công an TP.Cần Thơ cho biết, phần lớn bị can liên quan đến vụ án còn rất trẻ, nhiều người đang trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng có hành vi manh động, coi thường pháp luật. Đáng chú ý, trong số đó có người trước đó đã từng vi phạm pháp luật, thậm chí đang bị cơ quan chức năng xử lý hoặc áp dụng các biện pháp răn đe, giáo dục nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng bị can trong vụ gây rối trật tự công cộng nói trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.