Thời sự

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí quay TikTok 'câu like'

Lê Hoài Nhân
27/02/2026 10:25 GMT+7

Công an phường Hương Trà (TP.Huế) vừa xác minh, triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, chạy xe máy lạng lách và quay clip đăng tải trên TikTok.

Ngày 27.2, Công an phường Hương Trà cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP.Huế để quay clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí quay TikTok tại TP . Huế năm 2026 - Ảnh 1.

Công an phường Hương Trà triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên trụ sở để làm việc

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do người dân quay ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên di chuyển trên 2 xe máy mang theo hung khí lạng lách, đánh võng... khiến người xem bức xúc.

Công an phường Hương Trà đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế để xác minh.

Nhóm này gồm: N.P.L (16 tuổi), H.T.H (16 tuổi), H.H (32 tuổi), P.G.H (14 tuổi) cùng trú tại phường Hương Trà, TP.Huế; và T.Q.N (14 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23.2, nhóm này sử dụng 2 xe máy, xuất phát từ khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP.Huế. 

Trong quá trình di chuyển, nhóm này có hành vi lạng lách, đánh võng, quay clip, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích "câu like", thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Hương Trà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý từng đối tượng theo quy định; đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.

Huế: Khởi tố giám đốc khai thác cao lanh lậu, gây thiệt hại tiền tỉ

Công an thành phố Huế vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can (gồm giám đốc và 2 cấp dưới thuộc Công ty TNHH Khai thác và chế biến khoáng sản Hucera) vì khai thác 11.209 m² cao lanh ngoài diện tích được cấp phép, trị giá ước tính khoảng 9 tỉ đồng.

quay clip TikTok Hung khí mạng xã hội lạng lách Huế
