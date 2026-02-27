Triệu tập nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí quay TikTok 'câu like'

Ngày 27.2, Công an phường Hương Trà cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm TP.Huế để quay clip đăng tải trên mạng xã hội TikTok.



Công an phường Hương Trà triệu tập nhóm thanh thiếu niên lên trụ sở để làm việc ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip do người dân quay ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên di chuyển trên 2 xe máy mang theo hung khí lạng lách, đánh võng... khiến người xem bức xúc.

Công an phường Hương Trà đã nhanh chóng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế để xác minh.

Nhóm này gồm: N.P.L (16 tuổi), H.T.H (16 tuổi), H.H (32 tuổi), P.G.H (14 tuổi) cùng trú tại phường Hương Trà, TP.Huế; và T.Q.N (14 tuổi, trú xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị).

Theo xác minh ban đầu, vào các đêm 22 và 23.2, nhóm này sử dụng 2 xe máy, xuất phát từ khu vực công viên Tứ Hạ (phường Hương Trà), mang theo 3 dao tự chế và 1 côn nhị khúc, di chuyển vào các tuyến đường trung tâm TP.Huế.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này có hành vi lạng lách, đánh võng, quay clip, chụp hình đăng lên nền tảng TikTok nhằm mục đích "câu like", thể hiện bản thân trên mạng xã hội.

Hiện Công an phường Hương Trà tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý từng đối tượng theo quy định; đồng thời phối hợp gia đình, nhà trường tăng cường quản lý, giáo dục, ngăn chặn các hành vi vi phạm tương tự.