Drone 'đại náo' sân bay Đà Nẵng: Nghi vấn quay clip quảng bá bất động sản?

Nghi vấn từ hoạt động quảng bá dự án địa ốc

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, việc drone "đại náo" sân bay Đà Nẵng trong ngày 17 và 22.2 đã khiến 54 lượt chuyến bay phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, trong đó có nhiều chuyến phải bay chờ do tổ lái phát hiện vật thể bay trong khu vực nhạy cảm gần đường băng.

Máy bay hạ độ cao ở phía nam trung tâm TP.Đà Nẵng để đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ẢNH: HUY ĐẠT

Theo ghi nhận của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có nhiều dự án, đại lý kinh doanh bất động sản thực hiện quay video bằng thiết bị bay không người lái để quảng bá các dự án đất nền, khu đô thị ở phía nam và phía bắc trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đáng chú ý, một số clip được ghi nhận bay ghi hình trên trục tiếp cận hạ cánh (từ sông Thu Bồn đến đầu nam sân bay Đà Nẵng), hoặc trục cất cánh (từ vịnh Đà Nẵng đến đèo Hải Vân) là những khu vực có yêu cầu nghiêm ngặt về bảo đảm an toàn bay.

Từ đó, cơ quan chức năng đặt nghi vấn một số hoạt động quay clip quảng bá địa ốc có thể đã xâm phạm hành lang an toàn hàng không trong dịp Tết Nguyên đán.

Qua rà soát các clip quảng bá dự án bất động sản đăng tải trên mạng xã hội, cơ quan chức năng nhận thấy nhiều hình ảnh được ghi hình bằng thiết bị bay không người lái. Từ những dữ liệu này, lực lượng chức năng sẽ tiến hành truy vết nguồn phát tán, xác minh tổ chức, cá nhân thực hiện để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng chỉ đạo các đại lý, chủ đầu tư (nếu có) thực hiện nghiêm quy định pháp luật về phòng không nhân dân, không sử dụng thiết bị bay trái phép trong khu vực cấm.

Tổng lực ra quân truy vết drone uy hiếp an toàn bay

Sáng nay 24.2, Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp Công an TP.Đà Nẵng và các lực lượng liên quan khẩn trương rà soát, xác minh, truy vết tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng truy vết, xử lý thiết bị bay không người lái uy hiếp an toàn bay ẢNH: HUY ĐẠT

Theo báo cáo trực sẵn sàng chiến đấu phòng không, lúc 9 giờ 40 ngày 17.2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ), trực ban phòng không Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng nhận tin từ Quân khu 5 về việc có một drone hoạt động phía nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26 - 30 km. Thông tin do tổ lái hàng không dân dụng cung cấp.

Ngay sau đó, lực lượng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Cẩm Lệ và khu vực 5 - Điện Bàn được lệnh tăng cường quan sát, tuần tra, xác minh nhưng không phát hiện mục tiêu.

Đến 10 giờ 23 cùng ngày (17.2), hoạt động bay trở lại bình thường.

Tuy nhiên, đến 14 giờ 50 ngày 17.2, trực ban phòng không tiếp tục nhận thông báo từ Sư đoàn Phòng không 375 về một thiết bị bay xuất hiện tại khu vực nam sân bay, cách đầu hạ cánh 6 - 7 km, lệch về phía tây.

Các lực lượng được triển khai kiểm tra tại nhiều phường, xã giáp ranh song vẫn không phát hiện mục tiêu. Đến 15 giờ 30 ngày 17.2, hoạt động khai thác hàng không dân dụng được nối lại.

Lúc 11 giờ 20 ngày 22.2, trực ban phòng không tiếp tục nhận thông tin từ Sư đoàn 372 và Sư đoàn Phòng không 375 về một thiết bị bay hoạt động phía bắc sân bay, trên đường Điện Biên Phủ (phường Thanh Khê). Lực lượng chức năng tổ chức tuần tra nhưng không phát hiện người điều khiển. Đến 12 giờ 5, hoạt động bay trở lại bình thường.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, tổng quân số tham gia xử lý trong các ngày xuất hiện drone trái phép là 91 cán bộ, chiến sĩ. Riêng ngày 17.2 (mùng 1 tết), nhiều tổ công tác tại các xã, phường Cẩm Lệ, Điện Bàn, Hòa Xuân, Hòa Vang, Bà Nà… được triển khai, có trang bị súng chế áp UAV/drone.

Ngày 22.2 (mùng 6 tết), 6 cán bộ, chiến sĩ tiếp tục được huy động làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng tăng cường sử dụng thiết bị phát hiện và chế áp UAV/drone để đảm bảo an toàn bay tại sân bay Đà Nẵng

Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, khẳng định lực lượng quân sự thành phố phối hợp các cơ quan chức năng quyết tâm "dẹp" thiết bị drone hoạt động trái phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cụ thể, các đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện và chế áp UAV/drone, quyết tâm không để tái diễn các hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Drone liên tục "đại náo" sân bay quốc tế Đà Nẵng khiến hàng chục chuyến bay phải dừng hoặc bay chờ... dấy lên nghi vấn bay drone để ghi hình quảng bá bất động sản ẢNH: HUY ĐẠT