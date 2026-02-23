Drone 'đại náo' bầu trời, nhiều chuyến bay từ Đà Nẵng bị tê liệt dịp tết

Drone liên tục uy hiếp an toàn bay

Ngày 23.2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết trong các ngày 17.2 và 22.2 (mùng 1 và mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), đơn vị ghi nhận nhiều trường hợp máy bay không người lái (UAV/drone) xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, gây nguy cơ mất an toàn hàng không và làm đình trệ hoạt động khai thác.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 16 phút ngày 17.2 (mùng 1 tết), chuyến bay HVN112/A321 phát hiện một drone bay ở độ cao khoảng 3.800 ft (tương đương 1.158 m).

Đến 7 giờ 28 phút cùng ngày (17.2), chuyến bay N125YU/GA7C tiếp tục quan sát thấy một drone bên trái tàu bay ở độ cao khoảng 1.200 ft (khoảng 366 m).

Hai vụ việc trong ngày 17.2 đã khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.



Vị trí tàu bay VJC720 ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thì phát hiện máy bay không người lái vào ngày 22.2 ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Tiếp đó, vào lúc 4 giờ 7 phút ngày 22.2 (mùng 6 tết), chuyến bay VJC720/A321 chặng Đà Nẵng - Vinh phát hiện một drone bên phải tàu bay ở độ cao khoảng 1.700 ft (khoảng 518 m). Sự cố khiến 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 9 chuyến phải dừng chờ cất cánh và 10 chuyến bay phải bay chờ trên không.



Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay khi nhận được thông tin, kíp trực đã khẩn trương thông báo các đơn vị liên quan; yêu cầu các tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm dừng chờ cất cánh; đồng thời thông báo quản lý luồng không lưu và áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện đối với các chuyến bay đến.

Sau thời gian xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đã trở lại bình thường.

Trước đó, trong tháng 11.2025, lực lượng chức năng cũng phát hiện một drone hoạt động tại khu vực đường Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), chỉ cách đường cất hạ cánh của sân bay hơn 200 ft (khoảng 60 - 70 m), tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.



Làm gì để giám sát phòng không ở "vùng cấm bay"?

Sau khi xảy ra sự cố drone liên tục uy hiếp an toàn bay tại khu vực cất và hạ cánh, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã báo cáo chi tiết các vụ việc và kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi điều khiển UAV/drone vi phạm vùng cấm bay trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.



Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giám sát phòng không tại khu vực cất và hạ cánh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng (Trong ảnh: Máy bay hạ độ cao ở khu vực phường Cẩm Lệ, đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng) ẢNH: HUY ĐẠT

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường giám sát phòng không tại khu vực cấm bay và vịnh Đà Nẵng nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ.



Đồng thời, đề nghị UBND các địa phương vành đai sân bay như phường An Khê, phường Cẩm Lệ, phường Thanh Khê, phường Hòa Cường và các khu vực nằm trên đường tiếp cận hạ cánh như phường Hòa Xuân, phường An Thắng, phường Điện Bàn Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm quy định của luật Phòng không nhân dân về bảo đảm an toàn tĩnh không sân bay.



Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong các khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, cho thuê và vận hành tàu bay không người lái cùng các phương tiện bay khác trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.



Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Bính Ngọ, đơn vị đón trung bình 310 - 340 chuyến bay trong nước và quốc tế cất cánh/hạ cánh mỗi ngày. Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng còn là sân bay dự bị chiến lược cho các trục đường bay trong nước Q1/Q2, W1/W2, các đường bay quốc tế A1, A202 và vùng thông báo bay FIR Hồ Chí Minh trên biển Đông. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được đặt lên hàng đầu, trong đó có công tác an toàn tĩnh không sân bay.









