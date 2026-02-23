Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Drone 'đại náo' bầu trời, nhiều chuyến bay từ Đà Nẵng bị tê liệt dịp tết

Huy Đạt
Huy Đạt
23/02/2026 07:11 GMT+7

Máy bay không người lái (UAV/drone) liên tiếp xâm nhập vùng cấm tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng cất cánh... dịp cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Drone liên tục uy hiếp an toàn bay

Ngày 23.2, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết trong các ngày 17.2 và 22.2 (mùng 1 và mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), đơn vị ghi nhận nhiều trường hợp máy bay không người lái (UAV/drone) xâm nhập khu vực cấm bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, gây nguy cơ mất an toàn hàng không và làm đình trệ hoạt động khai thác.

Cụ thể, vào lúc 2 giờ 16 phút ngày 17.2 (mùng 1 tết), chuyến bay HVN112/A321 phát hiện một drone bay ở độ cao khoảng 3.800 ft (tương đương 1.158 m).

Đến 7 giờ 28 phút cùng ngày (17.2), chuyến bay N125YU/GA7C tiếp tục quan sát thấy một drone bên trái tàu bay ở độ cao khoảng 1.200 ft (khoảng 366 m).

Hai vụ việc trong ngày 17.2 đã khiến 30 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.

Drone xâm nhập sân bay Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay tê liệt dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Vị trí tàu bay VJC720 ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng thì phát hiện máy bay không người lái vào ngày 22.2

ẢNH: CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG

Tiếp đó, vào lúc 4 giờ 7 phút ngày 22.2 (mùng 6 tết), chuyến bay VJC720/A321 chặng Đà Nẵng - Vinh phát hiện một drone bên phải tàu bay ở độ cao khoảng 1.700 ft (khoảng 518 m). Sự cố khiến 19 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 9 chuyến phải dừng chờ cất cánh và 10 chuyến bay phải bay chờ trên không.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, ngay khi nhận được thông tin, kíp trực đã khẩn trương thông báo các đơn vị liên quan; yêu cầu các tàu bay đang tiếp cận chuyển sang bay chờ, tàu bay dưới mặt đất tạm dừng chờ cất cánh; đồng thời thông báo quản lý luồng không lưu và áp dụng giờ cất/hạ cánh có điều kiện đối với các chuyến bay đến.

Sau thời gian xử lý, hoạt động khai thác tại sân bay quốc tế Đà Nẵng đã trở lại bình thường.

Trước đó, trong tháng 11.2025, lực lượng chức năng cũng phát hiện một drone hoạt động tại khu vực đường Phạm Hùng (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng), chỉ cách đường cất hạ cánh của sân bay hơn 200 ft (khoảng 60 - 70 m), tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Làm gì để giám sát phòng không ở "vùng cấm bay"?

Sau khi xảy ra sự cố drone liên tục uy hiếp an toàn bay tại khu vực cất và hạ cánh, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã báo cáo chi tiết các vụ việc và kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi điều khiển UAV/drone vi phạm vùng cấm bay trong cao điểm Tết Bính Ngọ 2026.

Drone xâm nhập sân bay Đà Nẵng khiến nhiều chuyến bay tê liệt dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 2.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc giám sát phòng không tại khu vực cất và hạ cánh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng (Trong ảnh: Máy bay hạ độ cao ở khu vực phường Cẩm Lệ, đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hoạt động bay, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Công an thành phố, Sư đoàn Phòng không 375 tăng cường giám sát phòng không tại khu vực cấm bay và vịnh Đà Nẵng nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các nguy cơ.

Đồng thời, đề nghị UBND các địa phương vành đai sân bay như phường An Khê, phường Cẩm Lệ, phường Thanh Khê, phường Hòa Cường và các khu vực nằm trên đường tiếp cận hạ cánh như phường Hòa Xuân, phường An Thắng, phường Điện Bàn Bắc đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm quy định của luật Phòng không nhân dân về bảo đảm an toàn tĩnh không sân bay.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng giao cơ quan chức năng tăng cường quản lý nhà nước trong các khâu sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, buôn bán, cho thuê và vận hành tàu bay không người lái cùng các phương tiện bay khác trên địa bàn theo đúng quy định pháp luật.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, trong dịp Tết Bính Ngọ, đơn vị đón trung bình 310 - 340 chuyến bay trong nước và quốc tế cất cánh/hạ cánh mỗi ngày.
Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng còn là sân bay dự bị chiến lược cho các trục đường bay trong nước Q1/Q2, W1/W2, các đường bay quốc tế A1, A202 và vùng thông báo bay FIR Hồ Chí Minh trên biển Đông. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được đặt lên hàng đầu, trong đó có công tác an toàn tĩnh không sân bay.



Tin liên quan

Tái diễn tình trạng chiếu laser vào máy bay khu vực tiếp cận sân bay Đà Nẵng

Tái diễn tình trạng chiếu laser vào máy bay khu vực tiếp cận sân bay Đà Nẵng

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công an tỉnh kiểm tra, xử lý tình trạng sử dụng đèn laser chiếu vào máy bay đang tái diễn tại khu vực tiếp cận sân bay Đà Nẵng giáp ranh với tỉnh Quảng Nam, gây ảnh hưởng hoạt động bay.

Khám phá thêm chủ đề

sân bay Vịnh Đà Nẵng máy bay DRONE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận