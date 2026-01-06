Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Biên phòng ứng cứu tàu cá Quảng Trị bị thủng thân ở vịnh Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
06/01/2026 18:17 GMT+7

Tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị thủng thân, nước tràn nhanh vào khoang ở vịnh Đà Nẵng, bộ đội biên phòng khẩn trương triển khai phương án cứu nạn.

Chiều 6.1, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đã kịp thời cứu nạn, lai dắt an toàn một tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị bị sự cố khi vào khu vực vịnh Đà Nẵng.

Tàu cá Quảng Trị bị thủng thân ở vịnh Đà Nẵng, biên phòng vượt sóng ứng cứu- Ảnh 1.

Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng ứng cứu tàu cá bị thủng thân ở vịnh Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 20 ngày 6.1, tàu cá QB 92589-TS do ông Nguyễn Văn Việt (46 tuổi, trú tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng chở theo 6 thuyền viên trong quá trình di chuyển vào khu vực vịnh Đà Nẵng thì bất ngờ bị thủng thân tàu, khiến nước tràn nhanh vào khoang, nguy cơ chìm tàu rất lớn. 

Thời điểm gặp nạn, tàu cá đang ở vị trí cách Mũi Tiên Sa (P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) khoảng 3 hải lý. 

Ngay sau khi nhận được tín hiệu cứu nạn khẩn cấp, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đã điều động tàu BP 08.9801 thuộc Hải đội Biên phòng 2 nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng bơm hút nước chống chìm và hỗ trợ lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. 

Đến khoảng 15 giờ 10 cùng ngày (6.1), tàu cá QB 92589-TS đã được lai dắt an toàn về cầu cảng Hải đội Biên phòng 2. Toàn bộ thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

