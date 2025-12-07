Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu hàng 1.500 tấn gặp sự cố hỏng máy trôi tự do ở vịnh Đà Nẵng

Huy Đạt
07/12/2025 17:01 GMT+7

Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 nặng 1.500 tấn bất ngờ hỏng máy, tuột neo và trôi ra cửa vịnh Đà Nẵng khi trên tàu chỉ còn 1 thuyền viên. Tín hiệu cầu cứu phát đi khẩn cấp, lực lượng biên phòng đã kịp giải nguy cho tàu hàng trước vùng đá ngầm nguy hiểm.

Chiều nay 7.12, đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết Hải đội Biên phòng 2 vừa tổ chức lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ lai dắt tàu hàng Tuấn Kiệt 68 (HP 6219) nặng 1.500 tấn bị hỏng máy trôi tự do trên vịnh Đà Nẵng.

Lực lượng Hải đội Biên phòng 2 tiếp cận tàu Tuấn Kiệt 68 để lai dắt

Theo thông tin ban đầu, lúc 12 giờ 15 hôm nay 7.12, tàu Tuấn Kiệt 68 do ông Trần Văn Vũ làm thuyền trưởng đang neo đậu để sửa chữa máy thì dây neo bị tuột, tàu trôi nhanh ra phía cửa vịnh Đà Nẵng. Thời điểm đó trên tàu chỉ có 1 thuyền viên, trong khi con tàu đã trôi cách cảng Tiên Sa khoảng 2,5 hải lý về hướng đông bắc, tiềm ẩn nguy cơ va vào đá ngầm.

Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng lập tức kích hoạt lực lượng cứu hộ. Đúng 12 giờ 55, tàu BP 08-11-01/06 cùng 6 cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 do thiếu tá Nguyễn Đức Tương làm thuyền trưởng lao ra hiện trường trong điều kiện mặt biển có gió giật.

Tàu hàng Tuấn Kiệt 68 được lai dắt trở lại khu neo đậu an toàn vào lúc 15 giờ chiều 7.12

Chỉ sau thời gian ngắn tiếp cận, lực lượng đã tổ chức lai dắt thành công tàu Tuấn Kiệt 68 về lại khu neo đậu an toàn. Đến 15 giờ chiều nay 7.12, công tác cứu hộ đã hoàn tất, tàu hàng Tuấn Kiệt 68 được đưa về vị trí ổn định.

Khám phá thêm chủ đề

Vịnh Đà Nẵng Bộ đội biên phòng Cảng Tiên Sa Tàu hàng
