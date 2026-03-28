Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu đưa vào hoạt động trang thiết bị hiện đại

Ngày 28.3, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức hội thảo khoa học: "Tối ưu hóa chẩn đoán và điều trị nhãn khoa chuyên sâu trong kỷ nguyên số".

Máy Visumax 800 hiện đại dùng để phẫu thuật khúc xạ Femtosecond và phẫu thuật khúc xạ Smile Pro ẢNH: NGUYỄN LONG

Hội thảo quy tụ hơn 100 bác sĩ, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhãn khoa đến từ Bệnh viện Mắt TP.HCM, Hội Nhãn khoa TP.HCM và các cơ sở y tế khu vực phía nam.

Điểm nhấn của hội thảo là việc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức ra mắt hệ thống trang thiết bị hiện đại mới được đầu tư, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu, chia sẻ với định hướng cấu trúc phát triển hệ thống y tế Đa trung tâm - Đa cực - Đa tầng của TP.HCM trong giai đoạn vươn mình và hội nhập, thời gian qua đơn vị đã được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế, với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng.

Hệ thống máy móc tiên tiến được triển khai đồng bộ, bao gồm: kính hiển vi khám bệnh, máy đo khám khúc xạ - nhãn áp tự động, máy chụp cắt lớp võng mạc OCT, máy đo thị trường tự động, hệ thống chụp hình đáy mắt góc siêu rộng, chụp bản đồ giác mạc, siêu âm mắt UBM, máy đo công suất thủy tinh thể bằng nguồn sáng OCT, hệ thống laser SLT, laser vi xung nội nhãn, máy phẫu thuật Phaco, kính hiển vi phẫu thuật bán phần sau…

Máy Mel 90 phẫu thuật Lasik ẢNH: NGUYỄN LONG

Tất cả được kết nối liên thông dữ liệu, góp phần nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian và tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh.

Bác sĩ Giáp cho biết trong lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu là đơn vị thứ 2 trong hệ thống bệnh viện mắt công lập của cả nước được đầu tư hệ thống Visumax 800 - MEL 90, là hệ thống phẫu thuật khúc xạ hiện đại hàng đầu thế giới.

Hệ thống này cho phép triển khai kỹ thuật SMILE Pro với thời gian phẫu thuật chỉ từ 8 - 10 giây cho mỗi mắt, mang lại trải nghiệm điều trị nhanh chóng, an toàn và chính xác cho người bệnh.