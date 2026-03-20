Quảng Ngãi khánh thành bệnh viện mắt hiện đại, cung ứng dịch vụ y tế chuyên sâu

Sáng nay 20.3, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động tại phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hệ thống nhãn khoa chất lượng cao tại khu vực miền Trung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Minh Đức, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi, cho biết việc đưa bệnh viện vào hoạt động là cột mốc quan trọng, khẳng định sự hiện diện của một thương hiệu nhãn khoa hàng đầu Việt Nam tại địa phương.

Theo ông Đức, trong bối cảnh tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn lực y tế, việc xuất hiện thêm một cơ sở chuyên sâu về mắt sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân.

Ông Phạm Minh Đức, Giám đốc điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi được xây dựng như một trung tâm nhãn khoa kỹ thuật cao, cung cấp nhiều dịch vụ chuyên sâu. Bao gồm: khám và chẩn đoán các bệnh lý về mắt như viêm giác mạc, chắp lẹo; tầm soát và điều trị bệnh lý võng mạc; ứng dụng laser trong điều trị glocom dự phòng và đục bao sau; đo khúc xạ và tư vấn kiểm soát tật khúc xạ bằng các phương pháp kính thuốc hiện đại.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao việc đầu tư hoàn thiện và đưa vào vận hành bệnh viện chuyên khoa mắt tại Quảng Ngãi.

Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, phát biểu tại lễ khánh thành bệnh viện ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Thuấn, đây là tín hiệu đáng mừng trong quá trình nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại cơ sở, đặc biệt trong lĩnh vực nhãn khoa.

Ông Thuấn nhấn mạnh, để xây dựng uy tín bền vững, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng đội ngũ y bác sĩ và quy trình vận hành.

"Lấy chất lượng chuyên môn và an toàn người bệnh làm trung tâm, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản trị rủi ro và nâng cao thái độ phục vụ tận tâm... là những yếu tố quyết định uy tín của bệnh viện", ông Thuấn nói.

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: HẢI PHONG

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng cho rằng việc tỉnh Quảng Ngãi có thêm một bệnh viện tư nhân chuyên ngành mắt với quy mô hiện đại là dấu mốc quan trọng, không chỉ nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn góp phần giảm tải cho các bệnh viện công lập, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng.

"Tôi tin tưởng rằng với định hướng chuyên môn rõ ràng, tinh thần phục vụ tận tụy và môi trường làm việc chuyên nghiệp, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi sẽ sớm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe uy tín, nhân văn và chất lượng cao cho người dân trong và ngoài tỉnh", ông Hiển nhấn mạnh.

Ngay trong dịp khai trương, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quảng Ngãi đã triển khai các hoạt động mang ý nghĩa cộng đồng: trao tặng 200 suất khám mắt miễn phí cho người dân tại phường Cẩm Thành, hỗ trợ 200 suất khám miễn phí và 30 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể cho người dân tại xã Đặng Thùy Trâm.