Cướp giật hàng trăm tờ vé số của người khuyết tật

Ngày 24.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.V.L (17 tuổi, trú P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo thông tin ban đầu, chiều 23.12, L. chạy xe máy BS 75F1-263.41 qua nhiều tuyến đường, tìm sơ hở để cướp tài sản.

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với L. ẢNH: Đ.X

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành (tổ 35, P.Hải Vân), L. thấy ông Ngô Văn Quý (65 tuổi, trú P.Liên Chiểu) là người khuyết tật, đang bán vé số dạo bằng xe lăn. L. giả vờ hỏi mua vé số.

Ông Quý đưa L. 13 tập vé số để lựa chọn, sau đó L. chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập rồi nói ông Quý cúi xuống chọn giúp 2 tờ. Trong lúc ông Quý đang loay hoay, L. bất ngờ cầm vé số tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, tổ tuần tra Công an P.Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phối hợp cùng anh Trần Thái Bình và anh Huỳnh Đắc Vinh (đều trú P.Liên Chiểu) là người dân đi đường, truy đuổi và khống chế, bắt giữ L. cùng tang vật (360 tờ vé số, đều phát hành ngày 24.12.2025), cùng chiếc xe máy.

Tại cơ quan công an, L. đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật. Tổ điều tra khu vực 2 (thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng) đang phối hợp Viện KSND khu vực 4 và Công an P.Hải Vân, để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.