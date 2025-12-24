Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cướp giật hàng trăm tờ vé số của người khuyết tật

Huy Đạt
Huy Đạt
24/12/2025 10:36 GMT+7

Một thiếu niên 17 tuổi cướp giật vé số của người bán vé số khuyết tật trên đường Nguyễn Tất Thành (P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Ngày 24.12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với V.V.L (17 tuổi, trú P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng), để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo thông tin ban đầu, chiều 23.12, L. chạy xe máy BS 75F1-263.41 qua nhiều tuyến đường, tìm sơ hở để cướp tài sản.

Thiếu niên 17 tuổi cướp giật vé số của người khuyết tật- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với L.

ẢNH: Đ.X

Khoảng 15 giờ 10 phút cùng ngày, khi đến lô 17 đường Nguyễn Tất Thành (tổ 35, P.Hải Vân), L. thấy ông Ngô Văn Quý (65 tuổi, trú P.Liên Chiểu) là người khuyết tật, đang bán vé số dạo bằng xe lăn. L. giả vờ hỏi mua vé số.

Ông Quý đưa L. 13 tập vé số để lựa chọn, sau đó L. chỉ trả lại 1 tập, giữ lại 12 tập rồi nói ông Quý cúi xuống chọn giúp 2 tờ. Trong lúc ông Quý đang loay hoay, L. bất ngờ cầm vé số tăng ga bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, tổ tuần tra Công an P.Hải Vân đang làm nhiệm vụ trên địa bàn đã kịp thời phối hợp cùng anh Trần Thái Bình và anh Huỳnh Đắc Vinh (đều trú P.Liên Chiểu) là người dân đi đường, truy đuổi và khống chế, bắt giữ L. cùng tang vật (360 tờ vé số, đều phát hành ngày 24.12.2025), cùng chiếc xe máy.

Tại cơ quan công an, L. đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật. Tổ điều tra khu vực 2 (thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng) đang phối hợp Viện KSND khu vực 4 và Công an P.Hải Vân, để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Tây Ninh: Người dân đi đường bắt nghi can cướp giật vé số của cụ bà

Tây Ninh: Người dân đi đường bắt nghi can cướp giật vé số của cụ bà

Ngày 9.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hòa (38 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Khám phá thêm chủ đề

Cướp giật Vé số người khuyết tật cướp giật vé số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận