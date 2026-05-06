Thời sự

Con trai rủ bạn đột nhập nhà mình phá két sắt, trộm gần 100 triệu đồng ở Đà Nẵng

Huy Đạt
06/05/2026 19:05 GMT+7

Chỉ vì không xin được tiền, nam thiếu niên 17 tuổi ở thành phố Đà Nẵng rủ bạn đột nhập chính nhà mình, phá két sắt lấy gần 100 triệu đồng rồi tiêu xài cá nhân.

Ngày 6.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến (thành phố Đà Nẵng). Đáng chú ý, đối tượng gây án là L.V.S (17 tuổi, con ruột của bị hại) và N.H.Â (17 tuổi, ở phường An Hải).

Tang vật vụ án gồm xe mô tô và điện thoại di động được thu giữ

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 ngày 3.5, chị M.T.K.A (38 tuổi, ở xã Hòa Tiến) đến công an trình báo bị mất trộm tài sản. Theo trình báo, rạng sáng cùng ngày, khi trở về nhà, chị phát hiện cửa sau bị cạy phá, két sắt trong phòng ngủ bị đục phá, mất 70 triệu đồng tiền mặt và một mặt dây chuyền trị giá khoảng 26 triệu đồng, tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Tiến khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp truy xét. Từ đặc điểm hiện trường và thủ đoạn gây án, công an nhận định đối tượng có sự chuẩn bị, nên tập trung rà soát các nhóm nghi vấn, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Đến ngày 5.5, cơ quan công an xác định L.V.S và N.H.Â là thủ phạm, triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo lời khai, tối 2.5, do xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm tài sản trong nhà, sau đó rủ Â. cùng tham gia. Hai thiếu niên thuê xe công nghệ đến gần nhà, chuẩn bị búa, đục sắt rồi đột nhập từ phía sau. Trong khi Â. đứng ngoài cảnh giới, S. phá cửa, vào phòng ngủ phá két sắt lấy toàn bộ tài sản.

Gây án xong, cả hai rời khỏi hiện trường, thuê phòng nghỉ qua đêm và nhanh chóng tiêu xài số tiền trộm được. S. dùng tiền mua điện thoại và xe mô tô; riêng mặt dây chuyền bị làm rơi trong quá trình di chuyển.

Công an thành phố Đà Nẵng đã thu giữ 1 xe mô tô, 1 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc được chuyển cho Công an xã Hòa Tiến tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt nhóm 'trộm nhí' khiêng két sắt ra sông Hàn đập phá để lấy tiền

Nhóm 'trộm nhí' cạy cửa cơ sở kinh doanh ở Đà Nẵng, khiêng két sắt ra bờ sông Hàn đập phá, trộm cắp tiền trong dịp Tết Nguyên đán.

