Bắt nhóm 'trộm nhí' khiêng két sắt ra sông Hàn đập phá để lấy tiền

Ngày 26.2, Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm thanh thiếu niên liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán, gây bức xúc trong người dân.

Qua tiếp nhận tin báo về việc các cửa hàng bị mất trộm với thủ đoạn tinh vi, manh động, lãnh đạo Công an phường An Hải đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm xác minh, tổ chức mật phục, theo dõi các nghi phạm.

3 thiếu niên liên tiếp đột nhập cơ sở kinh doanh trên đường Dương Đình Nghệ, khiêng két sắt ra bờ sông đập phá lấy tiền dịp Tết Nguyên đán ẢNH: Đ.X

Đến khoảng 10 giờ ngày 25.2, lực lượng công an đón lõng, mời làm rõ đối với 3 nghi phạm, gồm: L.H.A.T (15 tuổi), V.T.B (15 tuổi) và P.Q.H (18 tuổi, cùng trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cụ thể, rạng sáng 22.2 (mùng 6 Tết Nguyên đán), nhóm này dùng tua vít cạy cửa một cơ sở kinh doanh trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Hải), lấy trộm 1 két sắt rồi mang ra khu vực bờ sông Hàn (gần cầu Rồng), đập phá. Khi đang thực hiện hành vi, các nghi phạm bị người dân phát hiện nên cả nhóm vứt két sắt xuống sông Hàn rồi bỏ chạy.

Nhóm "trộm nhí" này khai chỉ kịp lấy 3,75 triệu đồng, trong khi tổng tài sản chứa trong két sắt khoảng 27 triệu đồng.

Nhóm “trộm nhí” khai đã khiêng két sắt ra bờ sông Hàn đập phá để lấy tiền, sau đó vứt xuống sông để phi tang khi bị người dân phát hiện ẢNH: Đ.X

Chưa dừng lại, rạng sáng 25.2, các nghi phạm này tiếp tục dùng xà beng cạy cửa một quán cà phê trên đường Dương Đình Nghệ, lấy trộm tiền.

Sau khi gây án, nhóm di chuyển đến khu vực gần cầu Sông Hàn để chia tiền và vứt bỏ công cụ gây án. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Đáng chú ý, trong 3 nghi phạm có 2 người mới 15 tuổi. Việc các “trộm nhí” liều lĩnh cạy cửa, phá két sắt tại khu vực trung tâm phường Sơn Trà trong dịp Tết Nguyên đán khiến nhiều người dân lo ngại.

Công an phường An Hải đang tiếp tục làm rõ vai trò từng nghi phạm để xử lý.