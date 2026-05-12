Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Tường quán cà phê đổ, đè chết nam công nhân đang thi công vỉa hè

Huy Đạt
Huy Đạt
12/05/2026 07:44 GMT+7

Trong lúc thi công dự án cải tạo đường Quang Trung (thành phố Đà Nẵng), bức tường của một quán cà phê bất ngờ đổ sập, đè trúng nam công nhân 43 tuổi khiến nạn nhân không qua khỏi.

Sáng nay 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối qua 11.5, tại quán cà phê L. trên đường Quang Trung (đoạn ngã tư Quang Trung - Lê Lợi, phường Hải Châu), trong lúc các công nhân thi công công trình tại khu vực lề đường thì bất ngờ bức tường của quán cà phê ngã đổ. 

Anh N.Đ.N (43 tuổi, trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) bị bức tường đè trúng, tử vong.

Đà Nẵng: Tường quán cà phê đổ, đè chết nam công nhân đang thi công vỉa hè - Ảnh 1.

Khu vực bức tường quán cà phê bất ngờ đổ sập đè một công nhân đang thi công vỉa hè khiến nạn nhân tử vong ở Đà Nẵng

ẢNH: N.T.T

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND phường Hải Châu đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Đến hơn 23 giờ đêm 11.5, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dự án cải tạo đường Quang Trung đang được triển khai thi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã trao đổi với đại diện chủ đầu tư. UBND phường cho biết thêm, việc hỗ trợ nạn nhân cũng như kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn thi công thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.

Tin liên quan

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân nghi do đào đường thi công dự án

Cây cổ thụ bật gốc đè nhà dân nghi do đào đường thi công dự án

Cây cổ thụ trên đường Phan Châu Trinh (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) bất ngờ bật gốc, đổ vào nhà dân, gây mất điện khu phố. Người dân nghi ngờ do việc đào đường thi công dự án.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng công nhân phường hải châu đường quang trung Sập tường ở đà nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận