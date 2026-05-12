Đà Nẵng: Tường quán cà phê đổ, đè chết nam công nhân đang thi công vỉa hè

Sáng nay 12.5, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối qua 11.5, tại quán cà phê L. trên đường Quang Trung (đoạn ngã tư Quang Trung - Lê Lợi, phường Hải Châu), trong lúc các công nhân thi công công trình tại khu vực lề đường thì bất ngờ bức tường của quán cà phê ngã đổ.

Anh N.Đ.N (43 tuổi, trú xã Đồng Dương, thành phố Đà Nẵng) bị bức tường đè trúng, tử vong.

Khu vực bức tường quán cà phê bất ngờ đổ sập đè một công nhân đang thi công vỉa hè khiến nạn nhân tử vong ở Đà Nẵng ẢNH: N.T.T

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo UBND phường Hải Châu đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng Công an phường, Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ cũng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai công tác cứu nạn, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đến hơn 23 giờ đêm 11.5, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Dự án cải tạo đường Quang Trung đang được triển khai thi công do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo lãnh đạo UBND phường Hải Châu, ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã trao đổi với đại diện chủ đầu tư. UBND phường cho biết thêm, việc hỗ trợ nạn nhân cũng như kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm an toàn thi công thuộc trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng.