Bắt giữ du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né cách hiện trường hơn 70 km

Chiều 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né được xác định là D.Sh (34 tuổi, quốc tịch Anh). Hiện du khách này đã bị công an tạm giữ để thực hiện các thủ tục theo quy định người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trưa nay 19.3, đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (cán bộ Công an phường Mũi Né bị du khách nước ngoài đâm trọng thương). Thiếu tá Lâm hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương đến thăm thiếu tá Lâm tại bệnh viện, trưa 19.3 ẢNH: D.T

Đại tá Đậu Xuân Bảo đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Đậu Xuân Bảo đã thăm hỏi, trao hỗ trợ vật chất của các đơn vị, tổ chức và địa phương, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước, hiện thiếu tá Lâm đã qua cơn nguy kịch, đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 18.3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe taxi và xe máy do một du khách nước ngoài điều khiển.

Nhận được tin báo, Công an phường Mũi Né đã cử tổ công tác đến hiện trường xử lý. Qua xác minh ban đầu, nam du khách đi xe máy có biểu hiện say xỉn, được xác định là người gây ra vụ va chạm trên.

Trong quá trình tiếp cận, lực lượng chức năng trao đổi bằng tiếng Anh để làm rõ vụ việc, nam du khách này bất ngờ rút dao mang theo trong người tấn công thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Thiếu tá Lâm được đồng đội cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp Công an phường Mũi Né và các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng nay 19.3, D.Sh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn tại xã Tân Minh, cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc hơn 70 km.

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra xử lý vụ du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né.