Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt giữ du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né cách hiện trường hơn 70 km

Quế Hà
Quế Hà
19/03/2026 16:29 GMT+7

Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né, khi người này chạy trốn cách hiện trường hơn 70 km.

Chiều 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né được xác định là D.Sh (34 tuổi, quốc tịch Anh). Hiện du khách này đã bị công an tạm giữ để thực hiện các thủ tục theo quy định người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Trưa nay 19.3, đại tá Đậu Xuân Bảo, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (cán bộ Công an phường Mũi Né bị du khách nước ngoài đâm trọng thương). Thiếu tá Lâm hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa An Phước.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị, địa phương đến thăm thiếu tá Lâm tại bệnh viện, trưa 19.3

Đại tá Đậu Xuân Bảo đã biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Đậu Xuân Bảo đã thăm hỏi, trao hỗ trợ vật chất của các đơn vị, tổ chức và địa phương, thể hiện sự quan tâm, động viên kịp thời đối với cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo các bác sĩ của Bệnh viện đa khoa An Phước, hiện thiếu tá Lâm đã qua cơn nguy kịch, đang được các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi, điều trị.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 23 giờ 40 phút ngày 18.3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khu phố Hàm Tiến 2, phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe taxi và xe máy do một du khách nước ngoài điều khiển.

Nhận được tin báo, Công an phường Mũi Né đã cử tổ công tác đến hiện trường xử lý. Qua xác minh ban đầu, nam du khách đi xe máy có biểu hiện say xỉn, được xác định là người gây ra vụ va chạm trên.

Trong quá trình tiếp cận, lực lượng chức năng trao đổi bằng tiếng Anh để làm rõ vụ việc, nam du khách này bất ngờ rút dao mang theo trong người tấn công thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm, rồi lên xe máy bỏ chạy khỏi hiện trường. Thiếu tá Lâm được đồng đội cùng người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì, phối hợp Công an phường Mũi Né và các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương liên quan khẩn trương tổ chức truy bắt đối tượng. Đến rạng sáng nay 19.3, D.Sh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn tại xã Tân Minh, cách hiện trường nơi xảy ra vụ việc hơn 70 km.

Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra xử lý vụ du khách nước ngoài đâm thiếu tá công an ở Mũi Né.

Thiếu tá công an bị du khách nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né

Sáng nay 19.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ một du khách nước ngoài (chưa rõ quốc tịch), để điều tra về hành vi đâm trọng thương một cán bộ công an phường Mũi Né.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận