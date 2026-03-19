Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Thiếu tá công an bị du khách nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né

Quế Hà
19/03/2026 08:55 GMT+7

Sáng nay 19.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ một du khách nước ngoài (chưa rõ quốc tịch), để điều tra về hành vi đâm trọng thương một cán bộ công an phường Mũi Né.

Theo thông tin ban đầu, tối 18.3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một du khách nước ngoài (điều khiển xe mô tô) với một tài xế taxi.

Sau vụ va chạm, hai bên cãi vã lớn tiếng trên đường. Nhận được tin, Công an phường Mũi Né đã chỉ đạo Tổ an ninh trật tự - giao thông đến hiện trường giải quyết.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (37 tuổi), là Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực, cùng một số cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nắm bắt vụ việc và yêu cầu các bên về trụ sở công an giải quyết.

Trong lúc công an đang giải quyết vụ việc, bất ngờ du khách nước ngoài rút ra một con dao nhọn tấn công thiếu tá Lâm. Vụ việc khiến anh Lâm trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Thiếu tá công an bị du khách nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né- Ảnh 1.

Hình ảnh du khách nước ngoài tại hiện trường được người dân ghi lại

ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Sau khi bất ngờ tấn công anh Lâm, du khách nước ngoài lên xe mô tô bỏ chạy. Ngay trong đêm 18.3, Công an phường Mũi Né phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy đuổi và bắt được người này tại địa phận xã Tân Minh (giáp ranh tỉnh Đồng Nai).

Hiện vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Mũi Né và các phường ven biển của Lâm Đồng có khá nhiều du khách nước ngoài (thường được gọi là "khách Tây") tự thuê xe mô tô điều khiển đến các điểm tham quan du lịch.

Đáng chú ý nhiều du khách không có giấy phép lái xe phù hợp với pháp luật Việt Nam và từng gây ra nhiều vụ va chạm giao thông.

Bắt giữ 3 nghi phạm rượt đuổi, tấn công du khách nước ngoài ở Nha Trang

Sáng 31.1, Công an P.Nha Trang (TP.Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết đã bắt giữ 3 nghi phạm liên quan vụ dùng hung khí rượt đuổi, tấn công nhóm du khách nước ngoài trên đường Nguyễn Thiện Thuật.

Khám phá thêm chủ đề

Du khách nước ngoài phường Mũi Né Lâm Đồng du khách nước ngoài đâm công an Công an tỉnh Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận