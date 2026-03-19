Thiếu tá công an bị du khách nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né

Theo thông tin ban đầu, tối 18.3, trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận cũ) xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một du khách nước ngoài (điều khiển xe mô tô) với một tài xế taxi.

Sau vụ va chạm, hai bên cãi vã lớn tiếng trên đường. Nhận được tin, Công an phường Mũi Né đã chỉ đạo Tổ an ninh trật tự - giao thông đến hiện trường giải quyết.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (37 tuổi), là Tổ trưởng Tổ cảnh sát khu vực, cùng một số cán bộ chiến sĩ đến hiện trường nắm bắt vụ việc và yêu cầu các bên về trụ sở công an giải quyết.

Trong lúc công an đang giải quyết vụ việc, bất ngờ du khách nước ngoài rút ra một con dao nhọn tấn công thiếu tá Lâm. Vụ việc khiến anh Lâm trọng thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh du khách nước ngoài tại hiện trường được người dân ghi lại ẢNH: NGƯỜI DÂN GHI LẠI

Sau khi bất ngờ tấn công anh Lâm, du khách nước ngoài lên xe mô tô bỏ chạy. Ngay trong đêm 18.3, Công an phường Mũi Né phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lâm Đồng đã truy đuổi và bắt được người này tại địa phận xã Tân Minh (giáp ranh tỉnh Đồng Nai).

Hiện vụ việc đã được báo cáo Công an tỉnh Lâm Đồng để chỉ đạo điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian gần đây, trên địa bàn phường Mũi Né và các phường ven biển của Lâm Đồng có khá nhiều du khách nước ngoài (thường được gọi là "khách Tây") tự thuê xe mô tô điều khiển đến các điểm tham quan du lịch.

Đáng chú ý nhiều du khách không có giấy phép lái xe phù hợp với pháp luật Việt Nam và từng gây ra nhiều vụ va chạm giao thông.