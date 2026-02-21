Lâm Đồng: Hai siêu đô thị vừa được chấp thuận chủ trương quy mô ra sao?

Ngày 21.2, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho biết UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né (gọi là Khu 4), vị trí tại phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật về đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới đồng bộ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với các loại hình nhà ở riêng lẻ, nhà phố kết hợp thương mại dịch vụ, chung cư, nhà ở xã hội (để bán, cho thuê, cho thuê mua), cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh gồm công trình công cộng, y tế, giáo dục, công viên cây xanh, dịch vụ lưu trú, khách sạn.

Dự án dự kiến sử dụng khoảng 193,79 ha đất (bao gồm quỹ đất nhà ở xã hội), quy mô dân số khoảng 14.911 người. Riêng đất xây dựng công trình nhà ở khoảng 658.747 m², gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư và các công trình phúc lợi xã hội. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 19.000 tỉ đồng, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được bàn giao đất.

Vị trí 2 siêu dự án vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc quỹ đất ven biển thuộc phường Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Tương tự, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chấp thuận chủ trương đầu tư Khu đô thị thương mại, dịch vụ mới Hàm Tiến – Mũi Né (gọi là Khu 5) ở phường Mũi Né. Dự án có diện tích khoảng 157 ha, quy mô dân số khoảng 13.000 người, tổng vốn đầu tư dự kiến 13.200 tỉ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Cơ sở pháp lý của hai dự án dựa trên Nghị quyết số 15 ngày 28.8.2025 của HĐND tỉnh Lâm Đồng về danh mục các khu đất dự kiến tổ chức đấu thầu.

Trên cơ sở đó, UBND phường Mũi Né có tờ trình đề xuất chủ trương đầu tư vào tháng 10.2025; Sở Tài chính Lâm Đồng đã thẩm định, tham mưu để UBND tỉnh quyết định.

Như vậy, ngay đầu năm mới 2026, tỉnh Lâm Đồng đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho hai dự án quy mô lớn tại quỹ đất ven biển (trước đây thuộc TP.Phan Thiết, Bình Thuận) để đấu thầu tìm nhà đầu tư.

Động thái này cho thấy sức hút mạnh mẽ của vùng đất ven biển Lâm Đồng sau sắp xếp địa giới hành chính. Đồng thời, khẳng định thông điệp nhất quán của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc tạo lập môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh đúng luật cho các nhà đầu tư.

Hai dự án với tổng vốn hơn 32.000 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho thị trường bất động sản - du lịch ven biển, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của Lâm Đồng trong năm 2026.