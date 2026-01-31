Bắt giữ 3 nghi phạm rượt đuổi, tấn công du khách nước ngoài ở Nha Trang

Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Nguyễn Thành Đạt (38 tuổi, trú P.Tây Nha Trang), Huỳnh Thanh Danh (27 tuổi, trú xã Bắc Khánh Vĩnh) và Đoàn Anh Quốc (23 tuổi, trú P.Hòa Thắng, Khánh Hòa).

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 30.1, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an P.Nha Trang phát hiện một đoạn video lan truyền ghi lại cảnh nhóm người cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau với nhóm người nước ngoài trên đường phố vào ban đêm.

Hình ảnh ghi lại cảnh nhóm thanh niên dùng hung khí rượt đánh du khách nước ngoài ẢNH: CTV

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Nha Trang đã khẩn trương tổ chức xác minh. Qua rà soát và trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định vụ việc xảy ra trước quán Jisoo Club Nha Trang (số 265 Nguyễn Thiện Thuật, P.Nha Trang).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Đoàn Anh Quốc có liên quan trực tiếp đến vụ việc và đã mời về trụ sở để làm rõ vào sáng 30.1. Tại cơ quan công an, Quốc khai nhận khoảng 4 giờ ngày 27.1, trong lúc làm việc tại quán Q'Bar (số 104 Nguyễn Thiện Thuật), xảy ra mâu thuẫn giữa một nhóm khách nước ngoài với người khác. Khi Nguyễn Thành Đạt ra can ngăn thì bị một người trong nhóm du khách đánh.

Sau đó, Quốc lấy gậy bi-a, gậy gỗ và thanh sắt đưa cho Huỳnh Thanh Danh và cùng Nguyễn Thành Đạt rượt đuổi, đánh 4 người nước ngoài từ trước quán Q'Bar ra giữa đường Nguyễn Thiện Thuật, rồi tiếp tục đuổi đến khu vực trước quán Jisoo Club Nha Trang, cách đó khoảng 40 m.

Mở rộng điều tra, chiều cùng ngày (30.1), Công an P.Nha Trang đã triệu tập thêm Nguyễn Thành Đạt và Huỳnh Thanh Danh. Bước đầu, cả hai thừa nhận toàn bộ hành vi hành hung du khách.