Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Xác minh vụ đánh du khách nước ngoài ở Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
30/01/2026 17:19 GMT+7

Ngày 30.1, UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết công an địa phương đang xác minh, làm rõ vụ đánh du khách nước ngoài, xảy ra trên địa bàn.

Đoạn clip ghi lại vụ đánh du khách nước ngoài đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại P.Nha Trang, một số du khách chứng kiến, quay lại rồi đăng lên mạng. 

Hình ảnh cho thấy nhóm du khách nước ngoài xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một số người Việt Nam. Lúc này, một người đàn ông nước ngoài lao tới đá một thanh niên nhưng trượt chân, ngã xuống đường. Sau đó, một số thanh niên cầm gậy sắt, vật giống hung khí lao vào tấn công, khiến nhóm du khách hoảng loạn bỏ chạy.

Xác minh vụ đánh du khách nước ngoài tới tấp ở Nha Trang - Ảnh 1.

Nhóm du khách nước ngoài bị đánh ở Nha Trang

ẢNH: CTV

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông nước ngoài ngã trong lúc bỏ chạy và bị một nhóm thanh niên vây đánh. Một số du khách khác hô hoán, can ngăn nhưng không được. Vụ việc kết thúc khi nhóm này rời khỏi hiện trường. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương tích của các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND P.Nha Trang cho biết công an đang trích xuất camera an ninh khu vực, xác minh danh tính các bên liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, tại Nha Trang cũng xảy ra vụ mâu thuẫn giữa nhân viên một quán bar với nhóm du khách nước ngoài. Một số nhân viên của quán đã dùng xẻng, ghế nhựa đe dọa, khiến các du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra, quán bar này đã hoạt động hơn 10 năm nhưng không có bất kỳ giấy phép liên quan nào. Cơ quan chức năng đã quyết định buộc quán bar chấm dứt hoạt động.

Tin liên quan

Quán bar trên bãi biển Nha Trang hoạt động hơn 10 năm không phép

Quán bar trên bãi biển Nha Trang hoạt động hơn 10 năm không phép

Liên quan vụ nhân viên quán bar đe dọa, xô đuổi du khách nước ngoài trên bãi biển Nha Trang gây bức xúc dư luận, UBND P.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết cơ sở này đã hoạt động hơn 10 năm nhưng không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào.

Khánh Hòa: Xác minh vụ dọa đánh du khách nước ngoài ở bãi biển Nha Trang

Đình chỉ quán bar có nhân viên dọa đánh du khách nước ngoài

Khám phá thêm chủ đề

Nha Trang Du khách nước ngoài Khánh Hòa du khách đánh du khách
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận