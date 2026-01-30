Xác minh vụ đánh du khách nước ngoài ở Nha Trang

Đoạn clip ghi lại vụ đánh du khách nước ngoài đang lan truyền trên mạng xã hội. Theo nội dung clip, vụ việc xảy ra tại P.Nha Trang, một số du khách chứng kiến, quay lại rồi đăng lên mạng.

Hình ảnh cho thấy nhóm du khách nước ngoài xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với một số người Việt Nam. Lúc này, một người đàn ông nước ngoài lao tới đá một thanh niên nhưng trượt chân, ngã xuống đường. Sau đó, một số thanh niên cầm gậy sắt, vật giống hung khí lao vào tấn công, khiến nhóm du khách hoảng loạn bỏ chạy.

Nhóm du khách nước ngoài bị đánh ở Nha Trang ẢNH: CTV

Theo hình ảnh trong clip, người đàn ông nước ngoài ngã trong lúc bỏ chạy và bị một nhóm thanh niên vây đánh. Một số du khách khác hô hoán, can ngăn nhưng không được. Vụ việc kết thúc khi nhóm này rời khỏi hiện trường. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương tích của các nạn nhân.

Lãnh đạo UBND P.Nha Trang cho biết công an đang trích xuất camera an ninh khu vực, xác minh danh tính các bên liên quan và làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Mới đây, tại Nha Trang cũng xảy ra vụ mâu thuẫn giữa nhân viên một quán bar với nhóm du khách nước ngoài. Một số nhân viên của quán đã dùng xẻng, ghế nhựa đe dọa, khiến các du khách hoảng sợ bỏ chạy.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra, quán bar này đã hoạt động hơn 10 năm nhưng không có bất kỳ giấy phép liên quan nào. Cơ quan chức năng đã quyết định buộc quán bar chấm dứt hoạt động.

