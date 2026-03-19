Ô tô bốc cháy dữ dội khi đang chạy trên tuyến đường du lịch ven biển Lâm Đồng

Quế Hà
19/03/2026 11:34 GMT+7

Chiếc ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến đường du lịch ven biển nối Mũi Né với xã Hòa Thắng (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu do người dân cung cấp, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19.3, chiếc ô tô bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên tuyến ĐT.716 theo hướng Mũi Né ra Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, thuộc Bình Thuận cũ, nay là tỉnh Lầm Đồng).

Khi đến Km 42+300 (thuộc địa phận qua xã Hòa Thắng), ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội. Đây là tuyến đường ven biển, nối từ Mũi Né ra Bàu Trắng.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng điều khiển xe tấp vào lề đường. Những người trên xe cũng kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Chiếc ô tô bốc cháy ven đường du lịch nối Mũi Né với xã Hòa Thắng

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Do thời điểm xảy ra cháy có gió lớn, nên lửa lan nhanh và bùng phát mạnh, bao trùm toàn bộ chiếc xe, khiến xe bị thiêu rụi, trơ khung sắt.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Thắng đã đến hiện trường, phối hợp hỗ trợ dập lửa, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông qua khu vực, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy đang được cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ ô tô bốc cháy vào sáng 19.3

ẢNH: D.T

