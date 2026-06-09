Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh niên tử vong sau cuộc hỗn chiến ở đám cưới, 3 người bị giữ khẩn cấp

Huy Đạt
Huy Đạt
09/06/2026 08:30 GMT+7

Sau cuộc xô xát xảy ra tại một đám cưới ở thành phố Đà Nẵng, một thanh niên 25 tuổi tử vong do bị nhiều người vây đánh. Công an khẩn cấp bắt giữ 3 người để điều tra hành vi giết người.

Ngày 9.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (36 tuổi), Nguyễn Văn Ánh (37 tuổi) và Võ Ngọc Thuận (39 tuổi, cùng trú xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

Thanh niên tử vong sau cuộc hỗn chiến ở đám cưới, 3 người bị giữ khẩn cấp- Ảnh 1.

3 nghi phạm bị bắt khẩn cấp sau cuộc xô xát xảy ra tại một đám cưới ở xã Sơn Cẩm Hà khiến một thanh niên 25 tuổi tử vong

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, trưa 7.6, anh L.Q.T (25 tuổi) cùng anh H.V.B (25 tuổi, cùng trú xã Việt An, thành phố Đà Nẵng) đến dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà.

Khoảng 15 giờ ngày 7.6, sau khi tan tiệc, anh H.V.B xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương. Trong lúc xô xát, nhiều người đã tham gia đuổi đánh anh B.

Phát hiện sự việc, anh L.Q.T chạy đến khu vực xảy ra mâu thuẫn để tìm bạn. Tại đây, anh T. bị một nhóm người vây đánh gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng đến khoảng 4 giờ ngày 8.6 thì tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Viện KSND khu vực 7, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, các nghi phạm gồm Võ Ngọc Thuận, Lê Quang và Nguyễn Văn Ánh đã quanh co, đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi tham gia tấn công anh L.Q.T của các nghi phạm trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người liên quan, đồng thời truy xét những người khác tham gia vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho đám cưới

Cảnh sát hình sự vào cuộc vụ vệ sĩ 'dẹp đường' cho đám cưới

Một số người đã bị công an triệu tập để làm rõ hành vi tự ý điều tiết giao thông không thuộc chức trách, nhiệm vụ

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Đám cưới Phòng Cảnh sát hình sự tử vong hỗn chiến ở đám cưới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận