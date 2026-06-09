Thanh niên tử vong sau cuộc hỗn chiến ở đám cưới, 3 người bị giữ khẩn cấp

Ngày 9.6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Quang (36 tuổi), Nguyễn Văn Ánh (37 tuổi) và Võ Ngọc Thuận (39 tuổi, cùng trú xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi giết người.

3 nghi phạm bị bắt khẩn cấp sau cuộc xô xát xảy ra tại một đám cưới ở xã Sơn Cẩm Hà khiến một thanh niên 25 tuổi tử vong ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, trưa 7.6, anh L.Q.T (25 tuổi) cùng anh H.V.B (25 tuổi, cùng trú xã Việt An, thành phố Đà Nẵng) đến dự đám cưới tại xã Sơn Cẩm Hà.

Khoảng 15 giờ ngày 7.6, sau khi tan tiệc, anh H.V.B xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên địa phương. Trong lúc xô xát, nhiều người đã tham gia đuổi đánh anh B.

Phát hiện sự việc, anh L.Q.T chạy đến khu vực xảy ra mâu thuẫn để tìm bạn. Tại đây, anh T. bị một nhóm người vây đánh gây thương tích nặng. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cấp cứu nhưng đến khoảng 4 giờ ngày 8.6 thì tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Viện KSND khu vực 7, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, các nghi phạm gồm Võ Ngọc Thuận, Lê Quang và Nguyễn Văn Ánh đã quanh co, đưa ra nhiều lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi tham gia tấn công anh L.Q.T của các nghi phạm trong thời điểm nạn nhân bị nhiều người vây đánh.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng người liên quan, đồng thời truy xét những người khác tham gia vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.