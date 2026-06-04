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Thời sự

Đà Nẵng: Nhóm thanh thiếu niên dùng xe máy trộm cắp, mang đao truy đuổi đối thủ

Huy Đạt
Huy Đạt
04/06/2026 18:12 GMT+7

Dùng xe máy trộm cắp làm phương tiện, vác hung khí tự chế đi tìm đối thủ để 'giải quyết mâu thuẫn', nhóm thanh thiếu niên bị Công an thành phố Đà Nẵng truy xét, bắt giữ.

Ngày 4.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa làm rõ nhóm 9 thanh thiếu niên có hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe máy truy đuổi nhau trên đường phố gây mất an ninh trật tự. Quá trình điều tra, công an còn phát hiện nhóm này liên quan đến 2 vụ trộm cắp xe máy xảy ra trước đó.

Đà Nẵng: Nhóm thanh thiếu niên dùng xe máy trộm cắp, mang đao truy đuổi đối thủ- Ảnh 1.

Nhóm 9 thanh thiếu niên liên quan vụ mang đao truy đuổi đối thủ và trộm cắp xe máy bị công an làm rõ

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, tối 30.5, nhóm thanh thiếu niên, gồm: M.H.L (14 tuổi, ở phường Hòa Cường), N.Đ.P (15 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), P.P.M.S (14 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), N.T.T (14 tuổi, ở phường Hòa Cường), T.G.H (15 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), Đ.Q.B (14 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), N.P.T (17 tuổi, ở phường Cẩm Lệ), Đ.N.P (16 tuổi, ở phường Cẩm Lệ) và N.T.Đ (18 tuổi, ở xã Xuân Phú) mang theo một cây đao kim loại dài khoảng 80 cm đi tìm nhóm thanh thiếu niên khác để "giải quyết mâu thuẫn".

Khi đến khu vực trước một siêu thị thuộc phường Hòa Cường, nhóm này phát hiện 3 thanh thiếu niên nghi thuộc nhóm "đối thủ" nên lập tức truy đuổi. Do các nạn nhân bỏ chạy, nhóm này không đuổi kịp nên sau đó đã dùng gạch đá đập phá một chiếc xe máy bị bỏ lại hiện trường rồi rời đi.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều đoạn video ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên mang hung khí, chạy xe thành đoàn trên nhiều tuyến đường nên khẩn trương xác minh. Sau đó, Công an thành phố Đà Nẵng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đã làm rõ toàn bộ nhóm nghi phạm.

Mở rộng điều tra, công an xác định khoảng 22 giờ ngày 28.5, M.H.L, Đ.N.P và N.T.Đ đã trộm cắp một xe máy hiệu Honda Winner màu trắng tại khu nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Đến khoảng 3 giờ ngày 29.5, Đ.N.P cùng N.T.Đ tiếp tục trộm một xe máy hiệu Yamaha Exciter màu trắng trên đường Bùi Vịnh (phường Cẩm Lệ). 2 phương tiện này sau đó được sử dụng để tham gia vụ gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy và một cây đao kim loại.

Sau khi làm rõ vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bàn giao nhóm thanh thiếu niên, hồ sơ và tang vật cho Công an phường Hòa Cường tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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