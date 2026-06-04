Đà Nẵng: Quản lý quán nhậu chiếm đoạt gần 900 triệu đồng tiền doanh thu

Ngày 4.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (27 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Phú Tâm để phục vụ công tác điều tra ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ tháng 2.2023, Tâm được chủ quán P.H.X (ở đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) thuê làm quản lý quán nhậu kiêm thu ngân.

Trong quá trình làm việc, Tâm được giao quản lý doanh thu, trực tiếp thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại quán. Đến khoảng tháng 2.2025, lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để tiêu xài cá nhân.

Theo chứng cứ điều tra, đối với các khoản khách thanh toán bằng chuyển khoản, Tâm không thể can thiệp. Tuy nhiên, với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán nhậu mà giữ lại sử dụng cá nhân.

Để che giấu hành vi, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế, không phản ánh đầy đủ số tiền mặt đã thu, khiến chủ quán không phát hiện khoản tiền bị thất thoát.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 12.2025, Tâm đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán nhậu P.H.X với tổng số tiền hơn 881 triệu đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

