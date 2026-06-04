Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Quản lý quán nhậu chiếm đoạt gần 900 triệu đồng tiền doanh thu

Huy Đạt
Huy Đạt
04/06/2026 15:00 GMT+7

Lợi dụng quyền quản lý doanh thu và trực tiếp thu tiền khách, một nam quản lý quán nhậu ở thành phố Đà Nẵng đã chiếm đoạt hơn 881 triệu đồng của quán.

Ngày 4.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Phú Tâm (27 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc, thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng: Bắt quản lý quán nhậu chiếm đoạt gần 900 triệu đồng tiền doanh thu- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Đỗ Phú Tâm để phục vụ công tác điều tra

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ tháng 2.2023, Tâm được chủ quán P.H.X (ở đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) thuê làm quản lý quán nhậu kiêm thu ngân. 

Trong quá trình làm việc, Tâm được giao quản lý doanh thu, trực tiếp thu tiền thanh toán của khách, ghi chép doanh thu hằng ngày và chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nguồn tiền phát sinh tại quán. Đến khoảng tháng 2.2025, lợi dụng sự tin tưởng của chủ quán, Tâm nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu để tiêu xài cá nhân. 

Theo chứng cứ điều tra, đối với các khoản khách thanh toán bằng chuyển khoản, Tâm không thể can thiệp. Tuy nhiên, với các khoản thanh toán bằng tiền mặt, sau khi nhận tiền từ khách, Tâm không nộp đầy đủ cho chủ quán nhậu mà giữ lại sử dụng cá nhân. 

Để che giấu hành vi, Tâm thường xuyên ghi chép doanh thu thấp hơn thực tế, không phản ánh đầy đủ số tiền mặt đã thu, khiến chủ quán không phát hiện khoản tiền bị thất thoát. 

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 12.2025, Tâm đã nhiều lần chiếm đoạt tiền doanh thu của quán nhậu P.H.X với tổng số tiền hơn 881 triệu đồng. 

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hỗn chiến náo loạn quán nhậu ở Đà Nẵng, 6 người bị mời làm việc

Hỗn chiến náo loạn quán nhậu ở Đà Nẵng, 6 người bị mời làm việc

Sau khi clip ghi lại cảnh hỗn chiến tại một quán nhậu trên đường Phạm Hùng (thành phố Đà Nẵng) lan truyền trên mạng xã hội, công an truy xét, triệu tập 6 người liên quan.

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng Quán nhậu Chiếm đoạt tài sản quản lý quán nhậu chiếm đoạt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận