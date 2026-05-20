Giả danh nhân viên trường đại học để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thanh Duy
20/05/2026 10:16 GMT+7

Công an Cần Thơ vừa ngăn chặn kịp thời một doanh nghiệp chuyển tiền cho người mạo danh là nhân viên Trường ĐH Tây Đô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 20.5, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an thành phố và Công an phường Long Tuyền vừa tiếp nhận thông tin từ một chủ doanh nghiệp trình báo về trường hợp giả mạo danh nghĩa Trường đại học Tây Đô (phường Cái Răng) với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thẻ nhân sự Trường đại học Tây Đô của người lừa đảo gửi cho doanh nghiệp

Theo đó, người này tự xưng Nguyễn Hữu Nghĩa, nhân viên phụ trách vật tư của Trường đại học Tây Đô và đưa ra hình ảnh thẻ nhân sự để chứng minh. Đi kèm với đó là các giấy tờ, văn bản giả mạo nhà trường để liên hệ với chủ doanh nghiệp đặt hàng mua giường sắt với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Trong quá trình trao đổi, người này yêu cầu chủ doanh nghiệp muốn thực hiện hợp đồng phải chuyển khoản đặt cọc trước cho mình với số tiền 100 triệu đồng. Tuy nhiên, công an đã kịp thời ngăn chặn chủ doanh nghiệp gửi tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an thành phố Cần Thơ cho biết, chiêu thức lừa đảo này tinh vi, đánh vào tâm lý của chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất muốn được ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn cho các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục.

Khi nghiên cứu kỹ, hành vi này có thể nhận biết qua nhiều dấu hiệu. Bởi kẻ lừa đảo thường tạo lập các văn bản giả mạo, mạo danh các cơ sở giáo dục chủ yếu dưới dạng hình ảnh chụp văn bản. Các văn bản này có thể thức trình bày không đúng quy chuẩn, nội dung không thống nhất, sai chính tả, giả mạo con dấu, chữ ký để tạo lòng tin.

Các giấy tờ, văn bản giả mạo Trường đại học Tây Đô do người có hành vi lừa đảo cung cấp

Bên cạnh đó, kẻ xấu thường sử dụng kênh thông tin liên hệ không chính thức, như gửi qua ứng dụng mạng xã hội, sử dụng số điện thoại lạ, không có email hoặc địa chỉ xác thực từ nhà trường. Trong khi đó, việc đặt mua, ký hợp đồng sản phẩm, thiết bị với số lượng lớn không có công bố trên website hoặc trang fanpage chính thức của nhà trường.

Mục đích của kẻ lừa đảo nhằm gây áp lực, yêu cầu chủ doanh nghiệp phải đặt cọc trước một khoản tiền lớn để giữ chỗ. Tuy nhiên, sau khi chuyển khoản xong, họ sẽ chiếm đoạt tài sản và cắt đứt mọi liên lạc.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cảnh giác phòng ngừa khi gặp những chiêu thức lừa đảo như trên. Trường hợp tiếp nhận các văn bản, thông báo giả mạo cần trình báo cho cơ quan công an để được hướng dẫn kịp thời.

Bắt 2 nữ giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng

Công an thành phố Cần Thơ vừa bắt 2 nữ giám đốc phối hợp lừa đảo bằng chiêu nhận tiền làm thủ tục đưa lao động sang Hàn Quốc rồi chiếm đoạt hơn 5,5 tỉ đồng.

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thơ Mạo danh Đặt cọc
