Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ, nhận làm sổ đỏ để chiếm đoạt tiền

Hữu Tú - Hoàng Anh
19/05/2026 18:52 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ có mối quan hệ, có khả năng làm nhanh các thủ tục về quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ngày 19.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Văn Hoàng (34 tuổi, ở phường Tân An, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2025, lợi dụng nhu cầu làm các thủ tục về quyền sử dụng đất của người dân, Hoàng vốn là lao động tự do đã tự xưng mình là cán bộ đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, Hoàng tự giới thiệu có mối quan hệ và khả năng làm nhanh các thủ tục như cấp mới, cấp đổi, tách thửa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân

ẢNH: HOÀNG ANH

Để tạo lòng tin, Hoàng đã trực tiếp xuống địa bàn, sử dụng ứng dụng kiểm tra quy hoạch đất đai để đọc thông số các thửa đất cho người dân nghe; đồng thời thuê người đo đạc thực địa như một quy trình chính quy.

Sau khi người dân tin tưởng, Hoàng yêu cầu họ đưa trước một phần tiền cọc và viết giấy nhận tiền cam kết hoàn thành sổ đỏ trong khoảng thời gian từ 3 - 4 tháng.

Bằng thủ đoạn tinh vi này, Hoàng đã liên tiếp lừa đảo nhiều hộ dân tại địa bàn xã Cư Kbang, huyện Ea Súp cũ (nay là xã Ea Rốk, Đắk Lắk) để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền Hoàng thu lợi bất chính được xác định ban đầu là 138 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Hoàng liên tục đưa ra các thông tin gian dối như hồ sơ đang xử lý, đang chờ ký, chờ nộp thuế nhằm kéo dài thời gian và né tránh việc hoàn trả tiền cho các nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Ea Rốk (Đắk Lắk) mở rộng điều tra, đề nghị ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc liên hệ với điều tra viên Nguyễn Văn Châu, số điện thoại 0975.240.240 để phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng lừa đảo mua xe Mercedes, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tự nhận mình có quen biết với Hải quan TP.HCM để lừa đảo mua xe Mercedes, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

