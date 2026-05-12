Bắt đối tượng lừa đảo mua xe Mercedes, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng

Hữu Tú
12/05/2026 17:48 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tự nhận mình có quen biết với Hải quan TP.HCM để lừa đảo mua xe Mercedes, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng.

Ngày 12.5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Trung Nghĩa (38 tuổi, ở phường Phú Khương, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3.2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Nghĩa quen biết với anh L. (38 tuổi, ở Đắk Lắk). Sau khi quen biết, Nghĩa nhiều lần chủ động rủ anh L. đi ăn uống và giới thiệu bản thân quen biết nhiều người làm cán bộ khu vực miền Nam.

Ngoài ra, Nghĩa còn nhiều lần nhắn tin gửi những hình ảnh có nội dung đánh bóng uy tín của bản thân.

Bắt đối tượng lừa đảo mua xe Mercedes, chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1,1 tỉ đồng

ẢNH: S.Đ

Từ tháng 7.2022 đến tháng 1.2023, vì cần tiền tiêu xài và trả nợ nên Nghĩa đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L. Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối là bản thân quen biết với một số người làm việc tại Hải quan TP.HCM có bán lô xe ô tô Mercedes GLC 300 giá rẻ.

Vì tin tưởng nên anh L. đã chuyển khoản cho Nghĩa hơn 1,1 tỉ đồng để nhờ mua xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên, Nghĩa đã chiếm đoạt để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 4.5.2026, lực lượng công an đã truy tìm được Nghĩa khi đang ẩn náu tại phường An Khánh (TP.HCM).

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho bị hại có liên quan về vụ việc, hãy đến cơ quan công an gần nhất trình báo hoặc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk (ở 333 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’, 2 người bị bắt tạm giam

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 2 người bị cáo buộc lừa đảo bằng chiêu ‘cho vay đáo hạn ngân hàng’, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

