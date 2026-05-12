Lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’, 2 người bị bắt tạm giam

Sáng 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Tài Nông (38 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) và Nguyễn Thị Thoa (41 tuổi, ở phường An Nhơn Nam, Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng ở phường Quy Nhơn, Lê Tài Nông đã lợi dụng uy tín cá nhân và vị trí công tác để tiếp cận nhiều người quen. Nông đưa ra thông tin gian dối rằng có nhiều khách hàng đang cần tiền gấp để "đáo hạn ngân hàng", từ đó huy động vốn từ người dân. Để tạo thêm sự tin tưởng, Nông giới thiệu Nguyễn Thị Thoa là bạn của mình và trực tiếp nhận tiền từ các bị hại.

Tin vào mác nhân viên ngân hàng cùng cam kết lợi nhuận, nhiều người đã chuyển số tiền lớn cho Nông và Thoa để tham gia các khoản "cho vay đáo hạn ngân hàng".

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tài Nông để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế không có khoản vay nào cần đáo hạn như thông tin mà các đối tượng đưa ra. Sau khi nhận tiền, Nông và Thoa không sử dụng đúng mục đích cam kết mà chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo núp bóng "cho vay đáo hạn ngân hàng", đánh vào tâm lý muốn hưởng lãi suất cao hoặc tin tưởng người làm trong ngành ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch tài chính, đặc biệt là các lời mời gọi góp vốn, cho vay với lý do "đáo hạn ngân hàng". Trước khi giao dịch, người dân cần xác minh trực tiếp với phía ngân hàng, đồng thời yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là nạn nhân của Lê Tài Nông và Nguyễn Thị Thoa với thủ đoạn trên, khẩn trương đến trình báo tại Trực ban hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ số điện thoại 0694.349.286 để được giải quyết theo quy định.