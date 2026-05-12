Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’, 2 người bị bắt tạm giam

Trị Bình
Trị Bình
12/05/2026 07:03 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam 2 người bị cáo buộc lừa đảo bằng chiêu ‘cho vay đáo hạn ngân hàng’, chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Sáng 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Lê Tài Nông (38 tuổi, ở phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) và Nguyễn Thị Thoa (41 tuổi, ở phường An Nhơn Nam, Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian làm việc tại một ngân hàng ở phường Quy Nhơn, Lê Tài Nông đã lợi dụng uy tín cá nhân và vị trí công tác để tiếp cận nhiều người quen. Nông đưa ra thông tin gian dối rằng có nhiều khách hàng đang cần tiền gấp để "đáo hạn ngân hàng", từ đó huy động vốn từ người dân. Để tạo thêm sự tin tưởng, Nông giới thiệu Nguyễn Thị Thoa là bạn của mình và trực tiếp nhận tiền từ các bị hại.

Tin vào mác nhân viên ngân hàng cùng cam kết lợi nhuận, nhiều người đã chuyển số tiền lớn cho Nông và Thoa để tham gia các khoản "cho vay đáo hạn ngân hàng".

Lừa đảo ‘đáo hạn ngân hàng’, 2 người bị bắt tạm giam- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Tài Nông để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: TRỊ BÌNH

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế không có khoản vay nào cần đáo hạn như thông tin mà các đối tượng đưa ra. Sau khi nhận tiền, Nông và Thoa không sử dụng đúng mục đích cam kết mà chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau để trả nợ và chi tiêu cá nhân, dẫn đến mất khả năng hoàn trả.

Khám xét nơi ở của 2 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ một số tài liệu liên quan đến hành vi lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo núp bóng "cho vay đáo hạn ngân hàng", đánh vào tâm lý muốn hưởng lãi suất cao hoặc tin tưởng người làm trong ngành ngân hàng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các giao dịch tài chính, đặc biệt là các lời mời gọi góp vốn, cho vay với lý do "đáo hạn ngân hàng". Trước khi giao dịch, người dân cần xác minh trực tiếp với phía ngân hàng, đồng thời yêu cầu đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đề nghị ai là nạn nhân của Lê Tài Nông và Nguyễn Thị Thoa với thủ đoạn trên, khẩn trương đến trình báo tại Trực ban hình sự Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 144 Cần Vương, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ số điện thoại 0694.349.286 để được giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy sau gần 22 giờ truy xét

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy sau gần 22 giờ truy xét

Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng đã phối hợp bắt giữ nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người dân.

Khám phá thêm chủ đề

lừa đảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho vay đáo hạn Gia Lai Công an Gia Lai nhân viên ngân hàng lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận