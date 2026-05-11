Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt xe máy sau gần 22 giờ truy xét

Ngày 11.5, Công an xã Bình Hưng (TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt giữ nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt xe máy của người dân để điều tra.

Nguyễn Khánh Vi khi bị bắt ẢNH: C.T.V

Theo hồ sơ vụ việc, anh L.V.K (ở xã Bình Hưng) có đăng tin rao bán chiếc xe máy trên mạng xã hội Facebook. Sau khi thỏa thuận qua tin nhắn, một thanh niên đã liên hệ hẹn gặp anh K. để xem xe trực tiếp.

Chiều 9.5, người này tìm đến phòng trọ của anh K. ở xã Bình Hưng, xem xe. Tại đây, lợi dụng lúc chủ xe sơ hở trong quá trình kiểm tra phương tiện, đối tượng cầm theo giấy tờ xe rồi bỏ trốn.

Tiếp nhận tin báo của bị hại lúc 22 giờ cùng ngày, Công an xã Bình Hưng đã lập tức báo cáo cấp trên, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tổ địa bàn và Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để triển khai lực lượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, kết hợp rà soát dấu vết từ hệ thống camera an ninh và các mối quan hệ của đối tượng, lực lượng phá án đã nhanh chóng khoanh vùng được nghi phạm.

Đến ngày 10.5 (sau gần 22 giờ kể từ khi gây án), các trinh sát đã bắt giữ thành công Nguyễn Khánh Vi (28 tuổi, ở Cà Mau).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Khánh Vi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc khám phá nhanh vụ án không chỉ thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an TP.HCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự an tâm cho người dân trên địa bàn.