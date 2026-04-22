Truy bắt nhanh 'vợ chồng hờ' chuyên trộm xe máy

Hải Phong
22/04/2026 13:53 GMT+7

Sau 19 giờ truy xét xuyên đêm, Công an xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) đã bắt giữ cặp đôi sống chung như vợ chồng, gây ra nhiều vụ trộm xe máy liên xã, thủ đoạn tinh vi, tiêu thụ nhanh tang vật.

Ngày 22.4, Công an xã Sơn Mai (Quảng Ngãi) cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tỉnh Quảng Ngãi đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.N.T và T.T.T.K (cùng 24 tuổi, ở thôn An Hòa Bắc, xã Trà Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Hiện vụ việc trộm xe máy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an đọc lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với N.N.T và T.T.T.K để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản

Theo thông tin ban đầu, T. và K. chung sống như vợ chồng nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau đi trộm xe máy trên nhiều địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Hằng ngày, T. điều khiển xe máy chở K. di chuyển qua các tuyến đường liên xã, tìm kiếm "mục tiêu" là những xe máy dựng ven đường, tại rẫy hoặc khu vực vắng người, đặc biệt là các trường hợp chủ xe sơ hở, để sẵn chìa khóa.

Sau khi trộm được xe, cả hai nhanh chóng tẩu thoát qua các tuyến đường ít người qua lại, hạn chế camera giám sát. Tang vật sau đó được bán ngay trong ngày tại các điểm thu mua xe cũ ở địa bàn khác với giá rẻ để tránh bị phát hiện.

Lần theo dấu vết, bắt giữ sau 19 giờ

Chiều 17.4, tiếp nhận tin báo của người dân về việc mất xe máy khi đi làm rẫy, Công an xã Sơn Mai đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức truy xét.

Thu hồi nhiều xe máy bị trộm

Các tổ công tác được huy động rà soát nhiều tuyến đường, trích xuất camera an ninh, lần theo dấu vết nghi phạm xuyên đêm. Sau 19 giờ truy xét liên tục, đến 11 giờ 20 ngày 18.4, lực lượng chức năng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ hai nghi phạm khi đang tìm nơi tiêu thụ một xe máy vừa trộm được.

Tại cơ quan công an, T. và K. đã thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm này liên quan đến nhiều vụ trộm, thu hồi 4 xe máy, trong đó có 2 xe tại xã Sơn Mai và 2 xe tại xã Sơn Tịnh.

Qua vụ việc, cơ quan Công an xã Sơn Mai khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, không để xe ở khu vực vắng vẻ, không cắm chìa khóa trên xe, tránh tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng hoạt động.

Công an mật phục, phá nhóm trộm xe máy chuyên ra tay ban đêm ở Đà Nẵng

