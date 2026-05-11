Vì sao hơn 10 tấn lúa giống hỗ trợ ở Gia Lai nằm tồn kho?

Đăng ký vụ đông xuân, nhận lúa giống vào vụ hè thu

Theo UBND phường An Nhơn Nam, để triển khai chính sách hỗ trợ giá lúa giống cho vụ đông xuân 2025 - 2026, địa phương đã mua hơn 44 tấn lúa giống các loại như ĐV108, Khang Dân đột biến, TBR1, Đài Thơm 8, VNR20, ĐB6, BC15, TBR97, Hương Thơm 1 để cung cấp cho nông dân có nhu cầu gieo sạ.

Trước đó, các hộ dân tại 13/13 tổ dân phố đã làm đơn đăng ký nhận giống. Theo chính sách, người dân chỉ thanh toán 50% giá trị lúa giống, phần còn lại do ngân sách phường hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi địa phương thông báo cấp phát, nhiều hộ dân không đến nhận như đăng ký ban đầu.

Lúa giống hỗ trợ tồn kho tại tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam (Gia Lai) ẢNH: MINH LÊ

Một nông dân ở tổ dân phố Huỳnh Kim cho biết người dân đăng ký giống để sản xuất vụ đông xuân 2025 - 2026 nhưng đến vụ hè thu 2026 mới được thông báo nhận.

"Việc cấp phát quá chậm làm đảo lộn kế hoạch sản xuất. Bà con phải tự mua giống khác để kịp xuống giống theo thời vụ", người này nói.

Không chỉ vướng thời gian cấp phát, giá bán lúa giống hỗ trợ cũng khiến nhiều hộ dân băn khoăn. Theo phản ánh của người dân, giá lúa giống do UBND phường cung cấp cao hơn thị trường khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg.

Nhiều hộ cho rằng mức chênh lệch này làm giảm ý nghĩa của chính sách hỗ trợ. Một số người dân cũng mong muốn chỉ nhận 50% lượng giống đã đăng ký, tương ứng với phần ngân sách hỗ trợ, nhưng quy định hiện hành không cho phép nên họ quyết định không nhận.

Chính quyền nói gì về hơn 10 tấn lúa giống tồn kho?

Theo thống kê của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam, đến đầu tháng 5.2026, địa phương mới cấp phát hơn 33,7 tấn lúa giống, còn tồn hơn 10,6 tấn.

Có 9/13 tổ dân phố vẫn còn tồn giống. Trong đó, tổ dân phố Huỳnh Kim tồn nhiều nhất với hơn 3,5 tấn, tiếp đến là Ngọc Thạnh hơn 3,1 tấn và Thọ Lộc 2 hơn 1,1 tấn.

Ông Bạch Nhơn Tân, Phó trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Nhơn Nam, cho biết đây là năm đầu tiên địa phương triển khai chính sách hỗ trợ nên phát sinh nhiều lúng túng.

Theo ông Tân, nguyên nhân chính khiến việc cấp phát chậm là do nguồn kinh phí từ cấp trên giải ngân muộn, khiến kế hoạch hỗ trợ cho vụ đông xuân 2025 - 2026 không kịp triển khai và phải chuyển sang vụ hè thu 2026.

"Dù chuyển sang vụ hè thu nhưng cơ cấu giống vẫn phù hợp với sản xuất", ông Tân nói.

Về phản ánh giá giống cao hơn thị trường, ông Tân cho biết mức giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến các điểm tập kết. Theo ông, nếu tính phần hỗ trợ 50%, người dân vẫn giảm được đáng kể chi phí đầu vào.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Muộn, Phó chủ tịch UBND phường An Nhơn Nam, cho biết thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố tuyên truyền, vận động người dân nhận số lúa giống hỗ trợ theo đơn đã đăng ký.

Theo ông Muộn, với những trường hợp không nhận hoặc nhận không đủ số lượng như đã đăng ký, UBND phường sẽ xem xét xử lý theo nội dung cam kết trong đơn đề nghị.