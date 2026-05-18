Bắt nữ 'thầy cúng' lừa đảo 3 tỉ đồng bằng chiêu 'giải bùa'

Ngày 18.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an phường Ngã Bảy (thành phố Cần Thơ) truy xét, bắt giữ Trịnh Thị Phụng Kiều (34 tuổi, thường trú ấp Thạnh Hưng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) là người bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị can Trịnh Thị Phụng Kiều ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Trước đó, Trịnh Thị Phụng Kiều hành nghề "thầy cúng" tại Tây Ninh. Theo hồ sơ vụ án, Kiều không có công việc ổn định, có lối sống hưởng thụ, tiêu xài phung phí. Để có tiền cho các nhu cầu cá nhân, Kiều nảy sinh ý định lợi dụng lòng tin và sự mê tín dị đoan của nhiều người nhằm lừa đảo trục lợi.

Kiều đã từng bước xây dựng "vỏ bọc tâm linh" khi liên tục bịa đặt thông tin rằng mình có khả năng ngoại cảm, biết "giải bùa" và trị bệnh. Sau khi tạo được lòng tin, Kiều chủ động đề nghị những người nhẹ dạ có nhu cầu cúng giải hạn, cầu an, trị bệnh hoặc "giải bùa" đưa tiền và tài sản cho mình để "làm phép".

Trong mỗi lần nhận lời "giúp đỡ", Kiều đều yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền mua vật phẩm cúng tổ và trả tiền công hậu hĩnh cho mình. Với thủ đoạn này, nữ "thầy cúng" đã đưa hàng loạt nạn nhân tại Tây Ninh vào bẫy, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến gần 3 tỉ đồng.

Sau khi hành vi bị phát giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Phụng Kiều. Tuy nhiên, Kiều đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã đặc biệt.

Tại cơ quan công an, Trịnh Thị Phụng Kiều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nữ "thầy cúng" này đã được di lý về Tây Ninh để cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý.