Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt nữ 'thầy cúng' lừa đảo 3 tỉ đồng bằng chiêu 'giải bùa'

Bắc Bình
Bắc Bình
18/05/2026 15:04 GMT+7

Người phụ nữ 36 tuổi quê ở Vĩnh Long đến Tây Ninh hành nghề 'thầy cúng' để lừa đảo gần 3 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 18.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với Công an phường Ngã Bảy (thành phố Cần Thơ) truy xét, bắt giữ Trịnh Thị Phụng Kiều (34 tuổi, thường trú ấp Thạnh Hưng, xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long) là người bị truy nã về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Công an Tây Ninh bắt "nữ thầy cúng" khi đang trốn tại Cần Thơ - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Thị Phụng Kiều

ẢNH: CÔNG AN TÂY NINH

Trước đó, Trịnh Thị Phụng Kiều hành nghề "thầy cúng" tại Tây Ninh. Theo hồ sơ vụ án, Kiều không có công việc ổn định, có lối sống hưởng thụ, tiêu xài phung phí. Để có tiền cho các nhu cầu cá nhân, Kiều nảy sinh ý định lợi dụng lòng tin và sự mê tín dị đoan của nhiều người nhằm lừa đảo trục lợi. 

Kiều đã từng bước xây dựng "vỏ bọc tâm linh" khi liên tục bịa đặt thông tin rằng mình có khả năng ngoại cảm, biết "giải bùa" và trị bệnh. Sau khi tạo được lòng tin, Kiều chủ động đề nghị những người nhẹ dạ có nhu cầu cúng giải hạn, cầu an, trị bệnh hoặc "giải bùa" đưa tiền và tài sản cho mình để "làm phép".

Trong mỗi lần nhận lời "giúp đỡ", Kiều đều yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền mua vật phẩm cúng tổ và trả tiền công hậu hĩnh cho mình. Với thủ đoạn này, nữ "thầy cúng" đã đưa hàng loạt nạn nhân tại Tây Ninh vào bẫy, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến gần 3 tỉ đồng.

Sau khi hành vi bị phát giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Phụng Kiều. Tuy nhiên, Kiều đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương, buộc cơ quan chức năng phải phát lệnh truy nã đặc biệt.

Tại cơ quan công an, Trịnh Thị Phụng Kiều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện nữ "thầy cúng" này đã được di lý về Tây Ninh để cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp điều tra, hoàn thiện hồ sơ và xử lý.

Tin liên quan

Cà Mau: 'Thầy cúng' trộm dây chuyền vàng đeo trên tượng Bà Chúa xứ

Cà Mau: 'Thầy cúng' trộm dây chuyền vàng đeo trên tượng Bà Chúa xứ

Cơ quan CSĐT Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) tạm giữ một 'thầy cúng' để điều tra hành vi trộm dây chuyền vàng đeo trên cổ tượng Bà Chúa xứ.

Khám phá thêm chủ đề

Thầy cúng Tây Ninh Vĩnh Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần thơ thầy cúng lừa đảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận