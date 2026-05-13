Tây Ninh thu hồi 675 ha đất trong 90 ngày giao dự án Vành đai 4 TP.HCM

Chiều 13.5, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, chủ trì hội nghị phát động phong trào thi đua "90 ngày đêm hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh".

Dự án Vành đai 4 TP.HCM, đoạn qua tỉnh Tây Ninh, có chiều dài tuyến khoảng 74,5 km. Để phục vụ thi công, tổng diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến lên đến 675,2 ha.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại lễ phát động ẢNH: B.B

Trong đó, phần tuyến đường chiếm khoảng 604,24 ha đi qua địa bàn 15 xã: Hậu Nghĩa (59,49 ha), Đức Lập (3,18 ha), Hòa Khánh (71,38 ha), Đức Huệ (39,62 ha), Thạnh Lợi (134,09 ha), Bình Đức (52,44 ha), Bến Lức (41,81 ha), Mỹ Yên (0,3 ha), Long Cang (42,16 ha), Rạch Kiến (15,16 ha), Mỹ Lệ (28,7 ha), Mỹ Lộc (37,25 ha), Phước Vĩnh Tây (31,79 ha), Cần Giuộc (36,82 ha), Tân Tập (10,05 ha); đồng thời có 5 khu tái định cư với diện tích khoảng 71,01 ha nằm trên địa bàn 5 xã Hòa Khánh, Bến Lức, Rạch Kiến, Mỹ Lộc, Tân Tập.

Để hiện thực nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, UBND tỉnh Tây Ninh chính thức phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm, từ 15.5 - 12.8.2026. Khối lượng công việc khổng lồ này được tỉnh chia thành các mốc thời gian gồm: chậm nhất ngày 15.6 phải hoàn thành thu hồi đất, giải phóng và bàn giao toàn bộ mặt bằng 5 khu tái định cư cho đơn vị thi công hạ tầng; chậm nhất ngày 30.6 bàn giao 70% diện tích mặt bằng tuyến đường; chậm nhất ngày 12.8 hoàn thành thu hồi đất và bàn giao 100% diện tích mặt bằng toàn tuyến.

Việc thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan cấp tỉnh, cấp xã đều được Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh chấm điểm rõ ràng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2026.

Giải ngân hơn 1.000 tỉ đồng, siết chặt kỷ luật báo cáo

Báo cáo tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ), cho biết, đến nay đơn vị đã giải ngân được gần 1.900 tỉ đồng. Nguồn vốn này đã được chi trả cho hơn 772 hộ dân với diện tích hơn 115 ha; trong đó chủ yếu tập trung vào 5 tiểu dự án tái định cư và 4/15 xã đã công bố phương án, chi trả bồi thường.

Lễ phát động có sự tham dự của 2 Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo các sở, ngành và 15 xã có dự án đi qua ẢNH: B.B

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đánh giá cao nỗ lực bước đầu của Trung tâm phát triển quỹ đất và Sở Nông nghiệp - Môi trường cùng 15 xã có dự án Vành đai 4 TP.HCM đi qua, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ 90 ngày tới là cực kỳ nặng nề.

Nhằm đảm bảo kiểm soát sát sao tiến độ và kịp thời xử lý các "điểm nghẽn", ông Lê Văn Hẳn yêu cầu các sở ngành, địa phương liên quan phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo. Cụ thể, thông qua Trung tâm Phát triển quỹ đất, các đơn vị phải tổng hợp, gửi báo cáo tiến độ về Văn phòng UBND tỉnh trước 15 giờ thứ sáu hằng tuần.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đặc biệt lưu ý, trong báo cáo phải nêu rõ các vấn đề vướng mắc, khó khăn phát sinh từ thực tiễn để khẩn trương xin ý kiến Ban chỉ đạo của tỉnh nhằm có hướng xử lý dứt điểm, không để tình trạng ách tắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án Vành đai 4 TP.HCM.