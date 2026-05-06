Sẽ cưỡng chế nếu chây ì bàn giao đất làm Vành đai 4 TP.HCM

Vành đai 4 TP.HCM là tuyến giao thông chiến lược đi qua TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai, giữ vai trò trục kết nối quan trọng giữa vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam bộ và Tây nguyên. Tuyến đường góp phần tăng cường năng lực lưu thông, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến hệ thống cảng biển, cảng hàng không và ngược lại.

Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6.2025, với tổng chiều dài 207,26 km (đoạn qua Bình Dương 48 km đang làm riêng), tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 hơn 120.000 tỉ đồng. Theo kế hoạch, Vành đai 4 dự kiến khởi công chậm nhất vào tháng 6 năm nay và hoàn thành vào quý 1/2028.

Trong văn bản vừa ban hành, UBND TP nêu rõ việc triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gồm 20 bước: Xây dựng kế hoạch thu hồi đất của dự án; tổ chức họp với người có đất trong khu vực thu hồi; thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án; xác định giá đất cụ thể để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; ban hành thông báo thu hồi đất, niêm yết và trao thông báo thu hồi đất cho các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án; tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc, tình trạng pháp lý nhà, đất và tài sản gắn liền với đất; lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư, các sở, ban, ngành và UBND các xã có dự án đi qua trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, trong quá trình triển khai thực hiện dự án, bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch và tiến độ đã đề ra. Trên cơ sở dữ liệu thu thập, các đơn vị phải lập dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, gồm phương án tổng thể và phương án chi tiết từng trường hợp, đồng thời rà soát quỹ đất và nghĩa vụ tài chính liên quan. Sau khi hoàn thiện, tổ chức niêm yết công khai dự thảo trong 30 ngày để người dân theo dõi, góp ý; lưu ý cần lấy ý kiến trực tiếp, tổ chức đối thoại nếu còn khác biệt và hoàn thiện phương án. Khi phương án đủ điều kiện sẽ thẩm định; phê duyệt chính thức theo thẩm quyền; công khai quyết định và gửi phương án đến từng hộ dân, thông tin rõ mức bồi thường, hỗ trợ và thời gian bàn giao mặt bằng.

Sau đó, tiến hành tổ chức chi trả, bố trí tái định cư và bàn giao đất theo phương án đã duyệt; ban hành quyết định thu hồi đất đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Ở các trường hợp chưa đồng thuận, cơ quan chức năng tiếp tục vận động, thuyết phục trong thời gian quy định; nếu không đạt thống nhất thì áp dụng quyết định thu hồi đất theo đúng quy trình. Trường hợp không bàn giao mặt bằng, UBND TP cho phép thực hiện cưỡng chế thu hồi đất theo quy định pháp luật.