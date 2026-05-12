Tây Ninh sắp xây trục giao thông hơn 20.700 tỉ đồng kết nối 2 tỉnh cũ

Ngày 12.5, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) tổ chức kỳ họp thứ 2 nhằm thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án giao thông trọng điểm, mang tính chiến lược trong việc kết nối liên vùng với TP.HCM.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất ban hành nghị quyết giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản thực hiện các dự án giao thông huyết mạch nằm tại khu vực giáp ranh.

Đáng chú ý nhất là tuyến quốc lộ 50B, được xem là hành lang kinh tế mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Dự án có tổng chiều dài khoảng 55 km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ "giải vây" cho quốc lộ 1, quốc lộ 50 đang quá tải và mở không gian phát triển về phía tây.

Bên cạnh đó, trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) cũng là dự án được đẩy mạnh. Tuyến đường dài hơn 15 km, từ nút giao quốc lộ 1 (Tân Kiên) đến ranh giới Tây Ninh, có tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỉ đồng từ ngân sách TP.HCM.

Hai công trình khác gồm cầu Rạch Dơi (trên trục đường Lê Văn Lương) và tuyến đường - cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B) cũng đã được thống nhất chủ trương thực hiện. Trong đó, cầu Rạch Dơi dự kiến khởi công năm 2026, đóng vai trò quan trọng trong việc khơi thông giao thương giữa phía nam TP.HCM với khu vực giáp ranh của Tây Ninh.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, UBND tỉnh Tây Ninh đã có trình tờ trình về dự án cấp bách: Trục kết nối Long An - Tân Ninh (kết nối 2 trung tâm tỉnh lỵ Tây Ninh và Long An trước sáp nhập).

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 20.746 tỉ đồng, được xác định là công trình giao thông nhóm A. Với chiều dài hơn 100 km, tuyến đường này đi qua hàng loạt địa phương Tân An, Long An và các xã Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ, Bến Cầu.

Theo hồ sơ trình, tuyến đường có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Để đảm bảo tiến độ và ổn định đời sống người dân, dự án dự kiến xây dựng đồng bộ 5 khu tái định cư tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Việc hình thành trục lộ này được giới chuyên gia đánh giá là bước đi đột phá để giảm phụ thuộc vào quốc lộ 1 và quốc lộ 22 vốn thường xuyên ùn tắc. Khi hoàn thành vào năm 2031, dự án sẽ rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo đà bứt phá cho kinh tế - xã hội Tây Ninh và các tỉnh, thành lân cận.