Điều chỉnh quy hoạch Tây Ninh: Trung tâm dời về Đức Hòa - Hậu Nghĩa

Định hình lại không gian Tây Ninh với cấu trúc đa trung tâm

Chiều nay 28.4, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch lần này vạch ra một định hướng không gian phát triển mới, bảo đảm sự cân bằng, bền vững trên cơ sở khai thác tối đa lợi thế không gian sau khi hợp nhất 2 tỉnh Long An và Tây Ninh cũ.

Các đại biểu dự hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ẢNH: B.B

Cụ thể, Tây Ninh sẽ tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội theo mô hình cấu trúc đa trung tâm, bao gồm 3 trọng điểm bứt phá.

Thứ nhất là trung tâm Tân Ninh - Long Hoa (trên địa bàn Tây Ninh cũ), mang chức năng cốt lõi là hạt nhân về văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, du lịch và thương mại dịch vụ mang đậm bản sắc văn hóa cấp khu vực và vùng Đông Nam bộ.

Thứ hai là trung tâm Tân An - Long An (tỉnh Long An cũ), hướng tới phát triển các dịch vụ hiện đại, giá trị gia tăng cao, là điểm đến của công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số và đô thị thông minh.

Trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh sẽ được dời về khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa, cách trung tâm hiện nay khoảng 50 km ẢNH: B.B

Đáng chú ý là khu vực Đức Hoà - Hậu Nghĩa được định hướng trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Như vậy, trung tâm hành chính - chính trị mới sẽ cách trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Tây Ninh hiện nay (TP.Tân An, tỉnh Long An cũ) khoảng 50 km. Nơi đây sẽ được tỉnh Tây Ninh tập trung đầu tư phát triển các hoạt động kinh tế, tài chính, thương mại, logistics và công nghệ cao, chia sẻ chức năng với khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Mạng lưới 6 hành lang kinh tế và 3 trục động lực

Để kết nối 3 trung tâm lõi, quy hoạch được điều chỉnh của tỉnh Tây Ninh cũng chỉ rõ việc hình thành 6 hành lang kinh tế đan xen, gắn chặt với các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia và vùng.

Cụ thể, hành lang 1A và 1B bám sát tuyến Vành đai 3 và Vành đai 4 TP.HCM, hướng đến phát triển công nghiệp, đô thị, kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành và cụm cảng quốc tế.

Hành lang số 2 và số 4 sẽ khai thác lợi thế của cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, quốc lộ 22, gắn với trục Xuyên Á kết nối vươn ra khu vực Đông Nam Á.

Trong khi đó, hành lang 3A và 3B dựa lưng vào trục cao tốc và quốc lộ hướng nam, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa TP.HCM - Tây Ninh với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tỉnh Tây Ninh sẽ đầu tư, khai thác các lợi thế của hệ thống sông Vàm Cỏ Đông ẢNH: B.B

Cộng hưởng cùng các hành lang này là 3 trục động lực phát triển chiến lược. Trục 5A và 5B sẽ liên kết vùng biên giới, các cửa khẩu với khu vực Đồng Tháp Mười. Đặc biệt, quy hoạch vạch ra trục động lực số 6, đây là tuyến đường mới hoàn toàn sẽ kết nối trực tiếp 3 đô thị trung tâm (Tân Ninh - Đức Hòa - Tân An), tạo thành trục phát triển bắc - nam mới của tỉnh, đồng thời gắn kết mạng lưới đô thị với hệ thống vành đai và cao tốc.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng hình thành một vành đai biên giới dọc theo quốc lộ 14C và đường tuần tra biên giới, vừa hỗ trợ kinh tế biên mậu, vừa giữ vai trò then chốt trong bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa - Hậu Nghĩa quy hoạch ra sao?

Theo quy hoạch được công bố, trung tâm chính trị - hành chính tỉnh sẽ được đặt tại khu vực phía bắc của đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Vị trí xây dựng cụ thể của khu đô thị trung tâm hành chính này sẽ được nghiên cứu và đề xuất nhằm đảm bảo tối đa các yêu cầu về không gian phát triển, tính kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật và hệ thống giao thông của tỉnh cũng như toàn vùng Đông Nam bộ.

Khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa sẽ trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Chuỗi đô thị Đức Hoà - Hậu Nghĩa - Trảng Bàng được định hướng trở thành các đô thị động lực, cực tăng trưởng quan trọng. Đặc biệt, chuỗi đô thị này sẽ phát triển thành đô thị vệ tinh và là đối trọng để chia sẻ chức năng với khu vực lõi trung tâm TP.HCM.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, khu vực Đức Hòa - Hậu Nghĩa còn được định hướng phát triển thành một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ và logistics hiện đại; đồng thời tập trung các hoạt động công nghệ cao, công nghệ số, giáo dục, đào tạo và y tế.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, đô thị mới Đức Hòa (bao gồm các xã Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Hiệp Hòa và một số xã lân cận) sẽ được đầu tư nâng cấp lên phường, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại II.

Nhằm tương xứng với vị thế trung tâm đầu não mới, quy hoạch đã chỉ rõ việc ưu tiên bố trí các công trình hạ tầng quan trọng tại khu vực trung tâm hành chính - chính trị này, bao gồm:

Trung tâm đổi mới sáng tạo cấp tỉnh sẽ được xây dựng và đưa vào vận hành tại đây, đóng vai trò hạt nhân điều phối toàn bộ hệ sinh thái khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

Trung tâm hội chợ triển lãm mới sẽ được quy hoạch xây dựng mới ngay tại khu vực trung tâm hành chính - chính trị để thúc đẩy giao thương, thương mại.



Hạ tầng văn hóa - thể thao sẽ được đầu tư, phát triển đồng bộ ngay tại khu vực này để phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân và cán bộ.