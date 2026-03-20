Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh

Ngày 20.3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, ông Trương Tấn Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn giữ chức vụ Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 20.3.2026. Ông Trương Tấn Sơn làm Giám đốc Sở Công thương thay thế ông Huỳnh Văn Quang Hùng.

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh (trái), trao quyết định bổ nhiệm cho ông Trương Tấn Sơn ẢNH: B.B

Ông Trương Tấn Sơn (42 tuổi, quê quán xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - nay là xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) có trình độ chuyên môn thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí mới, ông Sơn là cán bộ có quá trình công tác đa dạng qua nhiều môi trường, từ doanh nghiệp đến chính quyền địa phương tại TP.HCM và Long An (cũ). Cụ thể, ông từng giữ chức Phó tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group). Tháng 3.2020, ông được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP.HCM.

Cuối năm 2023, theo nguyện vọng cá nhân và sự điều động của tổ chức, ông Sơn chuyển công tác về quê nhà, lần lượt giữ các chức vụ: Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, Phó bí thư Huyện ủy Mộc Hóa, tỉnh Long An (cũ). Từ tháng 7.2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh cho đến nay.

Ông Trương Tấn Sơn cũng vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Minh Lâm đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm thực tiễn của ông Trương Tấn Sơn. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng trên cương vị mới, tân Giám đốc Sở Công thương sẽ phát huy tối đa sở trường trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển công nghiệp và thương mại của địa phương trong giai đoạn mới.

Cũng tại buổi lễ, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy xã Bến Lức, giữ chức Chánh văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh (thay ông Võ Thành Trí).



