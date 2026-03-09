Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng được bổ nhiệm Phó cục trưởng cục X04

Ngày 9.3, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng cục Truyền thông CAND, Bộ Công an, đã trao quyết định về việc bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Quan hệ công chúng (thuộc X04) giữ chức Phó cục trưởng X04.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng ẢNH: KHỔNG HÀ

Chúc mừng tân cục phó, thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh đại tá Hằng là cán bộ tận tụy, trách nhiệm, có nhiều đóng góp trong công tác tham mưu, đặc biệt trong quá trình phối hợp với các đơn vị trong và ngoài cục. Những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ tham mưu, trong đó có đại tá Hằng.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng lưu ý, năm 2026 là năm có ý nghĩa bản lề, năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới với nhiều nghị quyết quan trọng được triển khai, trong đó lực lượng CAND giữ vai trò nòng cốt. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông, quan hệ báo chí, quan hệ công chúng và đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh Việt Nam và lực lượng CAND.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: KHỔNG HÀ

Theo phân công, tân Phó cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng sẽ phụ trách lĩnh vực quản lý báo chí, quan hệ công chúng - lĩnh vực có khối lượng công việc lớn và nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phong nhấn mạnh, trên cương vị mới, đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng không chỉ là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ mà còn phải đảm nhiệm vai trò chỉ đạo và tham mưu ở tầm lãnh đạo cục. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi đại tá Hằng tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự kiên định trong công tác.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó cục trưởng Nguyễn Thị Thu Hằng cam kết sẽ luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy với công việc; không ngừng học tập, đổi mới tư duy và phương pháp công tác; phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ X04 xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.



Đồng thời, đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng nhấn mạnh quyết tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí - truyền thông CAND, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.