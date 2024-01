Cục Truyền thông CAND tặng quà 20 chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ở Điện Biên

Thực hiện kế hoạch công tác tuyên truyền trong năm 2024 của Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND (X04) Bộ Công an đã tổ chức đoàn công tác, trong đó có phóng viên, nhà báo của hơn 20 cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng đi thâm nhập thực tế, làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Điện Biên.



Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Cục phó X04, thăm, tặng quà các chiến sĩ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn TRẦN CƯỜNG

Hoạt động này nhằm hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, cũng như Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024.

Trong chuyến công tác dài ngày, chiều 29.1, thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó cục trưởng X04, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và trao quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ Công an H.Điện Biên Đông (Điện Biên). 20 suất quà ý nghĩa trong những ngày cuối năm đã được trao tặng cho các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

20 suất quà ý nghĩa dịp cuối năm được gửi tới các cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại H.Điện Biên Đông TRẦN CƯỜNG

Tại buổi làm việc với Công an H.Điện Biên Đông, thiếu tướng Trần Thanh Phong cho hay, đoàn công tác xuống cơ sở nhằm thể hiện sinh động công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, mối quan hệ giữa lực lượng và dân tại H.Điện Biên Đông.

Thiếu tướng Trần Thanh Phong cũng nhấn mạnh những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ Công an H.Điện Biên Đông, khi đây là một địa bàn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự, đặc biệt là về ma túy.

Gửi lời cảm ơn Cục phó X04 và đoàn công tác, trung tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng công an H.Điện Biên Đông, nhấn mạnh tập thể cán bộ, chiến sĩ công an H.Điện Biên Đông sẽ nỗ lực với quyết tâm cao nhất trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh, an toàn, trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển của H.Điện Biên Đông và toàn tỉnh Điện Biên.