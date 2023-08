Cục Truyền thông công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba

Sáng 4.8, X04 Bộ Công an tổ chức gặp mặt kỷ niệm 5 năm thành lập (6.8.2018 - 6.8.2023) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng, Nhà nước, thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho X04.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho X04 DANH TRẦN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho hay, X04 với chức năng, nhiệm vụ mới "thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn cũng không phải ít". Với quyết tâm chính trị cao, hành động nỗ lực và sự điều hành của lãnh đạo, sự phấn đấu của các chiến sĩ, X04 đã từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình.

Đặc biệt, theo Thứ trưởng Bộ Công an, X04 đã khẳng định được tầm quan trọng trong lĩnh vực truyền thông công an nhân dân đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Tại lễ gặp mặt, thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng X04, cho hay suốt 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an, X04 đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn… thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chỉ tiêu công tác hằng năm lãnh đạo bộ giao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại lễ gặp mặt DANH TRẦN

Bên cạnh đó, X04 cũng chủ động thực hiện hiệu quả công tác quản lý hoạt động báo chí, xuất bản và tham mưu kịp thời để lãnh đạo bộ ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý thống nhất hoạt động báo chí, xuất bản.

Ngoài ra, X04 đã định hướng, triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền đồng bộ, có chiều sâu, sát thực tế và làm nổi bật được vai trò của lực lượng công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và quyết tâm xây dựng lực lượng trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, suốt 5 năm qua, X04 cũng có hàng nghìn chương trình, bài viết, ấn phẩm tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng, gương người tốt việc tốt, khắc họa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" cũng được đẩy mạnh.

Cục trưởng X04 cho hay, có được những thành tích trên là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an T.Ư và Bộ Công an.