Cục An ninh kinh tế nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất

Đọc diễn văn kỷ niệm, trung tướng Nguyễn Đình Thuận, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, cho biết lực lượng an ninh kinh tế ra đời từ kháng chiến chống Pháp, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào thắng lợi chung của đất nước.

Thủ tướng dự lễ kỷ niệm 70 năm lực lượng an ninh kinh tế

Sang thế kỷ 21, lực lượng an ninh kinh tế từ bộ đến địa phương đều có bước phát triển mạnh mẽ, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, lập được nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

Đặc biệt, đã tập trung phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để phá hoại chính trị, chuyển hóa nội bộ của cơ quan đặc biệt nước ngoài…

Đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn như: vụ án tham ô tài sản nhà nước của Lã Thị Kim Oanh; vụ "chạy" quota hàng dệt may xuất khẩu; vụ vi phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin; vụ Giang Kim Đạt và đồng bọn; chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển của Nguyễn Trường Sơn và đồng bọn...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, an ninh quốc gia là vấn đề đặc biệt hệ trọng, then chốt, sống còn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo đảm an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, mà lực lượng công an nhân dân làm nòng cốt.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, an ninh kinh tế đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; nhanh chóng thích ứng với tình hình mới, phát huy hiệu quả hoạt động của mô hình tổ chức mới; có nhiều đề xuất, tham mưu chiến lược lên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Thủ tướng, thời gian tới, tình hình thế giới có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, khó lường và khó dự báo hơn. Các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Cục An ninh kinh tế đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn nữa, quyết tâm rồi thì quyết tâm cao hơn nữa, hành động có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa.

Thủ tướng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho Cục An ninh Kinh tế

Theo đó, kiên định các nguyên tắc của Đảng; chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm, từ xa nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta…

Luôn đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa; nhạy bén, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống; phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế...

Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh nội bộ, hạn chế tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước, nhất là trên môi trường số; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên.

"Lực lượng an ninh kinh tế phải nhạy bén về chính trị, nhạy cảm về kinh tế; tinh thông nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, có khoa học - công nghệ, có tính nhân văn cao cả; danh dự là điều thiêng liêng nhất; gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ", Thủ tướng nhấn mạnh.