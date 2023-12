Tỉnh ủy Long An có đề nghị ông Trương Tấn Sơn về quê nhà công tác

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, tại buổi tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Bình (TP.HCM), về Tỉnh ủy Long An công tác.

Buổi tiếp nhận diễn ra chiều 22.12, tại Hội trường Tỉnh ủy Long An. Về phân công nhiệm vụ cụ thể, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An sẽ có thông báo sau. Ông Trương Tấn Sơn, 39 tuổi, quê xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An về việc tiếp nhận cán bộ và tặng hoa chúc mừng ông Trương Tấn Sơn BẮC BÌNH

Cũng theo Bí thư Tỉnh ủy Long An, thời gian qua, TP.HCM đã hỗ trợ, giúp đỡ Long An rất nhiều trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Long An và TP.HCM là 2 địa phương tiếp giáp nhau về mặt địa lý và gắn bó keo sơn.

Trước đó, ngày 18.12, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, ký ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND-TC về việc điều động ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Q.Tân Bình về Tỉnh ủy Long An công tác.