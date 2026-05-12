Tiếp tục lấy đất công, dự án chậm triển khai làm công viên

Đình Sơn
12/05/2026 10:12 GMT+7

Sau thành công từ việc biến 9 khu đất vàng bỏ hoang nhiều năm làm công viên, TP.HCM tiếp tục chỉ đạo các địa phương rà soát các khu đất đang để trống trên địa bàn để làm công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn TP.HCM.

Các khu đất bao gồm đất do nhà nước trực tiếp quản lý chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; đất thuộc các dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc đang để trống.

Qua đó đề xuất UBND TP.HCM phương án xử lý đối với các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh lãng phí.

Từ chỉ đạo trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đề nghị Sở Tài chính căn cứ vào phụ lục danh sách các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất nhưng chậm triển khai hoặc tạm ngưng thực hiện để tổng hợp, báo cáo UBND TP.HCM.

Khu đất nhà thi đấu Phan Đình Phùng bỏ hoang nhiều năm đã được cải tạo làm công viên tạm

Các địa phương cũng được yêu cầu gửi báo cáo đến Sở Nông nghiệp và Môi trường về các dự án chậm triển khai hoặc tạm ngưng thực hiện, chậm đưa đất vào sử dụng và các khu đất công do UBND phường, xã, đặc khu đang quản lý hiện bỏ trống.

Những khu đất, dự án này được đề xuất tạm sử dụng vào công tác chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Sở Xây dựng cho biết, thống nhất với ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường trong việc tận dụng các khu đất trống chưa đầu tư xây dựng để tạm thời phát triển mảng xanh, công viên, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

Tuy nhiên, việc đầu tư duy trì phải đảm bảo các nguyên tắc không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch của đơn vị quản lý đất. Đồng thời không làm phát sinh các thủ tục về pháp lý đất đai, các khu vực này phải đảm bảo kinh phí để duy trì.

Cũng theo Sở Xây dựng, hiện đa số các khu đất này có quy mô nhỏ và do địa phương quản lý nên đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu tùy theo đặc điểm, điều kiện của từng khu đất lựa chọn giải pháp, hình thức, nguồn kinh phí thực hiện phù hợp như sân sinh hoạt cộng đồng, vườn hoa, trồng cây xanh.

'Chặn đứng' hành vi trục lợi nhà ở xã hội

