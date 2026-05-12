Hôm nay, nắng nóng gia tăng ở TP.HCM và Nam bộ

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, hôm qua (11.5), Nam bộ nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại một số nơi như Biên Hòa 38,06 độ C, Tà Lài 37,4 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 35 - 50%.



Riêng tại TP.HCM, nắng nóng gay gắt ở khu vực trung tâm và phía bắc với nhiệt độ cao nhất ghi nhận tại Tân Sơn Nhất 37 độ C, Sở Sao 36,5 độ C, Nhà Bè 36,2 độ C.

Trong 24 - 48 giờ tới, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất từ 35 - 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất từ 40 - 50%. Thời gian nắng nóng trong ngày kéo dài từ 11 - 16 giờ.

Với TP.HCM, các phường xã có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 36 - 37 độ C là Sài Gòn, Tân Bình, Hóc Môn, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Dầu Tiếng…

Nắng nóng gia tăng do vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ có cường độ ổn định, sau suy yếu nhẹ. Bên cạnh đó, nhiễu động trên cao duy trì trên khu vực Nam bộ gây mưa giông cục bộ ở một số nơi. Vì vậy, thời tiết TP.HCM và trên toàn khu vực Nam bộ phổ biến có nắng nóng trên diện rộng và nắng nóng gay gắt vào trưa và chiều. Rải rác có mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong 3 ngày tới, vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục phát triển và mở rộng dần về phía đông nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ dần trục xuống phía nam qua nam Trung bộ và Nam bộ, khoảng ngày 16 - 17.5 suy yếu và rút nhẹ ra phía đông, sau hoạt động mạnh trở lại. Khoảng ngày 15 - 16.5 thiết lập rãnh áp thấp hướng tây bắc - đông nam qua Trung bộ và vùng biển phía nam. Rãnh áp thấp này sẽ mang mây giông gây mưa nhiều hơn đến cho khu vực, nhờ vậy đợt nắng nóng suy yếu dần rồi kết thúc vào cuối tuần.

