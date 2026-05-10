Mùa mưa đến muộn ở TP.HCM liên quan gì đến 'siêu El Nino'?

Chí Nhân
10/05/2026 08:19 GMT+7

Gió mùa tây nam - yếu tố quyết định khiến mùa mưa tại TP.HCM và Nam bộ vẫn chưa xuất hiện. Thực tế, vào các năm có El Nino mạnh, mùa mưa thường đến rất muộn, thậm chí đến gần hết tháng 5 mới xuất hiện.

Trong những ngày qua, tình trạng nắng nóng gay gắt đã trở lại sau những trận mưa giông đầu tuần. Gió tây nam - tín hiệu của mùa mưa vẫn chưa xuất hiện dù đã là ngày 10.5.

Sau vài trận mưa giông trái mùa, TP.HCM và Nam bộ lại nắng nóng như đổ lửa. Gió tây nam - tín hiệu của mùa mưa ở Nam bộ vẫn chưa xuất hiện

Đối chiếu với số liệu lịch sử có thể thấy mùa mưa ở Nam bộ năm nay đến muộn, giống như những năm xuất hiện El Nino mạnh. Theo chuyên gia Lê Thị Xuân Lan, những năm có El Nino, gió mùa tây nam thường bắt đầu muộn và kết thúc sớm, hoạt động của gió mùa tây nam không mạnh và không liên tục. Do vậy, hầu hết các nơi trên lãnh thổ Việt Nam có lượng mưa vào những thời kỳ El Nino mạnh đều giảm so với trung bình nhiều năm. Tình trạng hạn hán thường xảy ra trước khi bắt đầu mùa mưa, lượng mưa các tháng mùa khô thấp hơn so với trung bình, các đợt khô hạn trên diện rộng giữa mùa mưa kéo dài hơn. Nhiệt độ cao nhất trong mùa khô (tháng 3 - 4 đến đầu tháng 5) cao hơn bình thường.

Các năm có El Nino mùa mưa thường bắt đầu muộn và chấm dứt sớm hơn trung bình. Chẳng hạn như năm 1998, mùa mưa ở Nam bộ bắt đầu vào khoảng gần cuối tháng 5 đến nửa đầu tháng 6. Số ngày mưa cả năm ít hơn trung bình nhiều năm.

Còn tại TP.HCM, lịch sử ghi nhận mùa mưa đến chậm nhất vào năm 1993, đến ngày 25.5. Đối với TP.Cần Thơ, mùa mưa đến muộn nhất vào ngày 11.6.1998.

Cập nhật gần đây của Tổ chức Khí tượng thế giới, dự báo El Nino có thể xuất hiện ngay trong tháng 5 và muộn nhất là tháng 7. Nhiều khả năng, đây là đợt El Nino có cường độ mạnh. Với sự vắng mặt của gió tây nam hiện nay trên khu vực Nam bộ, có thể thấy về sự trùng khớp với khả năng về một "siêu El Nino" sắp xảy ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khu vực Nam bộ hôm nay (10.5) có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C; riêng miền Đông nắng nóng từ 34 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cảnh báo chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng TP.HCM nắng nóng với mức nhiệt cao nhất phổ biến từ 34 - 36 độ C. Nắng nóng xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố. Độ ẩm trong không khí phổ biến 50 - 55% khiến không khí oi bức rất khó chịu, mức độ đô thị hóa cao góp phần làm cho nhiệt độ cảm nhận tăng cao đáng kể so với nhiệt độ khí tượng.

Mùa mưa đến muộn và sự trùng hợp với những 'siêu El Nino' thế nào?- Ảnh 2.

Ngày bắt đầu mùa mưa một số trạm trong những năm có El Nino

NGUỒN: LÊ THỊ XUÂN LAN - Đồ họa AI


