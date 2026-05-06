TP.HCM và Nam bộ mưa lớn diện rộng trong 3 ngày tới

Những cơn mưa vàng đã xuất hiện nhiều hơn trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn khá gay gắt do áp cao cận nhiệt đới ở trên cao có trục qua nam Trung bộ hoạt động ổn định, sau nâng trục lên phía bắc. Khoảng ngày 11.5 bắt đầu suy yếu và rút dần ra phía đông khiến tình trạng nóng dịu bớt. Trong hôm nay và những ngày tới, mưa giông diện rộng và mưa lớn cục bộ tiếp tục xuất hiện để giải nhiệt cho TP.HCM và Nam bộ.



Mây giông phát triển mạnh, gây mưa lớn cho TP.HCM và Nam bộ trong chiều tối nay. Đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 8.5 ẢNH: C.M.H - CHÍ NHÂN

Đầu giờ chiều nay (6.5), mây giông tiếp tục phát triển mạnh ở trung tâm TP.HCM và khu vực lân cận. Mây giông cũng phát triển mạnh ở phía bắc Nam bộ là Lâm Đồng và vùng bán đảo Cà Mau gồm các tỉnh Cà Mau, An Giang, Cần Thơ. Dự báo mưa giông diện rộng sẽ xuất hiện trên các khu vực này, cục bộ một số nơi có mưa lớn với lượng trên 50 mm trong chiều tối nay. Kèm theo đó là khả năng xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh và mưa đá.

Hiện nay, gió tây nam vẫn chưa xuất hiện; nguyên nhân mưa do nhiễu động gió trên cao tiếp tục duy trì trên khu vực Nam bộ. Nhiễu động này duy trì đến hết ngày 8.5 sau suy yếu rồi hoạt động mạnh trở lại từ khoảng ngày 11 - 12.5 gây nên một đợt mưa giông mới trên khu vực Nam bộ.

Thời tiết TP.HCM và Nam bộ trong những ngày tới phổ biến trưa chiều trời nắng nóng, chiều tối có mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Tại TP.HCM, từ nay đến ngày 8.5, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 - 33 độ C. Khoảng ngày 8 - 9.5, nhiễu động gây mưa suy yếu nên mưa giảm, nhiệt độ tăng nhẹ trở lại lên mức cao nhất phổ biến 33 - 35 độ C. Các tỉnh miền Đông nhiệt độ cao nhất phổ biến 32 - 35 độ C, khu vực miền Tây từ 31 - 33 độ C.