'Mưa vàng' giải nhiệt cho TP.HCM và Nam bộ

TP.HCM và Nam bộ xuất hiện 'mưa vàng' giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng như đổ lửa.
Khoảng 13 giờ 50 phút, một trận mưa khá lớn xuất hiện trên khu vực các phường Minh Phụng, Chợ Lớn, Chợ Quán, Diên Hồng… giúp giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng như đổ lửa. Nhiều người dân TP.HCM ví đây như trận "mưa vàng".
Trước đó, ở một số khu vực lân cận trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ cũng xuất hiện mưa rào nhẹ. Theo ảnh vệ tinh radar thời tiết, mây đang tiếp tục phát triển và gây mưa giông ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM và Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng…
